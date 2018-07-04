Дерматологи перечислили главные угрозы для здоровой кожи

Употребление этих продуктов следует минимизировать.Мы – то, что мы едим. Некоторые продукты не только негативно влияют на наш организм в целом, но и напрямую отражаются на состоянии кожи. Вычисляем «тихих вредителей» и срочно избавляем от них холодильник. Ну, или хотя бы сводим к минимуму их потребление.КофеинЧашечка кофе – почти что безобидный утренний ритуал. А потом еще обеденный, послеобеденный и, разумеется, вечерний. Возможно, такая привычка и гарантирует заряд бодрости на целый день, но напрямую отражается на лице. Кофеин снижает упругость и эластичность кожи, сушит ее, а это – прямой путь к морщинам. Так что постарайтесь сократить количество кофе-брейков до 3 и позаботьтесь о дополнительном увлажнении. А еще пейте больше чистой воды.МаргаринС тем, что жиры организму жизненно необходимы, никто не спорит. Но как раз в маргарине содержится их так называемая транс-версия, чреватая не только окислительными стрессами, но и дегидратацией. Результат тот же – ранние морщины и дряблость кожи.МолокоВот что совсем звучит необычно, так это вред для кожи молока. Ведь именно о его полезности нам твердили с детства. А все дело в том, что в большинстве случаев мы имеем дело с магазинной его формой, буквально напичканной консервантами и всевозможными добавками – стабилизаторами, улучшителями и гормонами. Весь этот букет сохраняет свою активность даже при пастеризации. А еще не лучшим образом отражается на работе нашей эндокринной системы, провоцируя активность сальных желез и закупоривание пор. Так что, если вы не можете жить без молока, ищите настоящий фермерский продукт – он наверняка станет здоровой альтернативой бутылочно-пакетному варианту.ЧипсыЗато к тому, что в чипсах бесполезно-вредных веществ предостаточно, мы уже привыкли. И стараемся не злоупотреблять. Но иногда очень хочется. Помните: все те же транс-жиры, красители, усилители вкуса и углеводы не дремлют, а так и норовят отразиться покраснениями и воспалениями. Потому выбирайте: чипсы и акне или ни то, ни другое.Газированные напиткиГазированные напитки содержат сахар, много сахара. А он – почему мы ограничиваем сладости – ведет к так называемому гликированию. Этот процесс делает коллагеновые волокна менее гибкими и упругими, а еще уничтожает гиалуроновую кислоту. Наша кожа истончается, теряет тонус, становится тусклой. На заметку: пометка «диетический» далеко не гарант полезности для кожи. Вернемся к тому, с чего начали – пейте воду. Она и жажду утоляет лучше, и к тому же абсолютно безвредна.СокиБольшинство соков, как это не сумбурно звучит, в себе сок не содержат. Простой концентрат, не более. Полезно? Вряд ли! Отсюда потеря эластичности, разрушения коллагена и воспаления. В третий и последний раз заявляем – вода наше все! А еще ешьте свежие фрукты и готовьте полностью натуральный сок самостоятельно.АлкогольВот мы и до него добрались. Результат – сухость и обезвоживание. А еще мешки и темные круги под глазами. Конечно, от пары выпитых коктейлей вряд ли, но, может, лучше и без них?Консервированные продуктыМаринованные грибы, всевозможные салаты из фасоли и кабачков, баклажанная икра и другие острые гастрономические радости созданы на основе сахара, соли, специй и уксуса. Все это может привести к аллергическим реакциям, шелушениям и покраснениям. Самое распространенное последствие – сосудистая сетка на веках и крыльях носа.ПряностиСо специями дело обстоит приблизительно так же, как и с маринадами. Конечно, они придают пище пикантный привкус, так еще и сами по себе полезны, улучшают работу организма. Просто не увлекайтесь ими чересчур сильно. В противном случае получите черные точки и купероз.