В жару перед сном нужно выпивать стакан воды

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Часто можно услышать о том, что употреблять жидкость перед сном не нужно, поскольку это как минимум ведет к отечности. Но, оказывается, это совсем не так.В жару, наоборот, перед сном нужно выпивать воду, - например, в количестве одного стакана. Об этом сообщила врач-диетолог Людмила Бабич.По словам врача, припухлости и одутловатость наутро зависит отнюдь не от выпитой воды – причиной тому нарушения в работе внутренних органов.«Вода тут не причем. Наоборот, нехватка жидкости вызывает отечность, ведь обезвоженный организм страдает и работает фактически на износ, потому чтобы избавить себя от этих неприятностей, накапливает влагу», - рассказала эксперт.Как пояснила Людмила Бабич, в жару воду необходимо пить в течение всего дня, независимо от жажды. Первый стакан воды (лучше теплой) полезно выпивать сразу после подъема с кровати – это активизирует перистальтику кишечника, а также ускоряет процесс очищения печени от накопившихся вредных ингредиентов.Что касается привычки пить воду перед отходом ко сну, то врач посоветовала использовать для этого минеральную воду без газа в объеме 200-250 мл.«Вода способствуют разжижению крови, а это профилактика образования тромбов, которые являются одними из главных причин инфарктов и инсультов», - заметила специалист.