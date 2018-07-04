В жару перед сном нужно выпивать стакан воды
В жару, наоборот, перед сном нужно выпивать воду, - например, в количестве одного стакана. Об этом сообщила врач-диетолог Людмила Бабич.
По словам врача, припухлости и одутловатость наутро зависит отнюдь не от выпитой воды – причиной тому нарушения в работе внутренних органов.
«Вода тут не причем. Наоборот, нехватка жидкости вызывает отечность, ведь обезвоженный организм страдает и работает фактически на износ, потому чтобы избавить себя от этих неприятностей, накапливает влагу», - рассказала эксперт.
Как пояснила Людмила Бабич, в жару воду необходимо пить в течение всего дня, независимо от жажды. Первый стакан воды (лучше теплой) полезно выпивать сразу после подъема с кровати – это активизирует перистальтику кишечника, а также ускоряет процесс очищения печени от накопившихся вредных ингредиентов.
Что касается привычки пить воду перед отходом ко сну, то врач посоветовала использовать для этого минеральную воду без газа в объеме 200-250 мл.
«Вода способствуют разжижению крови, а это профилактика образования тромбов, которые являются одними из главных причин инфарктов и инсультов», - заметила специалист.
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Добавил kolonka в категорию Разное
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