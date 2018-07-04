В Минздраве рассказали всю правду об электронных сигаретах

Заодно был развенчан и самый популярный миф об электро-сигаретах.В Украине вошли в моду электронные сигареты, которые, по утверждению производителей, являются безопасной альтернативой для курильщиков. Насколько правдивы слухи о безопасности электронных сигарет, рассказал в эфире ObozTV заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владислав Збанацкий.Как подчеркнул представитель Минздрава, "безопасного курения не бывает"."Этот вид курения и употребления никотина относительно новый. Сказать, что есть фундаментальные исследования, которые могут сказать, как это влияет на смертность или еще на что-то, нельзя. Но те вещества, которые там применяются – тот же самый никотин – вызывают никотиновую зависимость", - отметил Збанацкий.По его словам, в пар от электронных сигарет вследствие испарения со спиралей нагревания могут попадать вредные вещества. Также негативно влияют на состояние здоровья дополнительные ароматизаторы, которые добавляются в эти вещества.Сравнивая обычную сигарету и электронную, эксперт заявил: "Вредно и то, и другое".