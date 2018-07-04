Врачи рассказали, как лимоны влияют на здоровье

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Благодаря кислотам токсины естественным образом выходят из организма.Лимоны обладают неповторимым кислым вкусом, из-за которого многие люди отказываются его есть. Но, как утверждают медики, напрасно. Ведь в лимонах и их соке содержится много полезных веществ, которые жизненно необходимы организму человека.Эти уникальные свойства лимонов должны заставить вас есть их каждый день:1. Отбеливание зубов. Не все знают о том, что при помощи дольки лимона можно заметно отбелить зубы в домашних условиях. Правда, ежедневно использовать этот метод небезопасно, так как в соке цитрусового фрукта содержатся кислоты, способные повредить зубную эмаль при частом использовании. Достаточно каждый день съедать по 1-2 дольки лимона, долго пережевывая, чтобы зубки всегда были сияющими и снежно-белыми.2. Похудение. Это самый сложный процесс в жизни человека, решившего раз и навсегда попрощаться с лишним весом, но немного помочь в этом нелегком занятии могут лимоны. Все дело в том, что лимонная кислота здорово расщепляет жиры, а сам вкус и аромат лимона надолго избавляет человека от чувства голода. Так что в борьбе с избыточной массой тела без лимонов не обойтись.3. Здоровье и внешняя красота волос, а также ногтей. Достичь максимального результата можно, если использовать лимон и внешне и внутренне. Например, употреблять лимонный сок по утрам и заодно добавлять его в воду для ополаскивания волос после мытья, смазывания ногтевой пластины. Со временем вы заметите, что ваши ногти и волосы стали крепкими и блестящими, а такие проблемы, как тусклый цвет волос, перхоть, ломкость и расслоение исчезнут если не навсегда, то надолго.4. Укрепление иммунитета. Медиками доказано, что в лимонах содержится достаточное количество витамина С для того, чтобы благотворно повлиять на иммунную систему, которая будет защищать организм от вредоносных бактерий, инфекций и вирусов. Поэтому лимоны нужно есть часто, желательно ежедневно.5. Выведение лишней жидкости из организма. Немногие знали, что лимоны обладают мочегонным свойством, но на самом деле это именно так. Если вы страдаете от чрезмерной отечности, то лимонный сок должен вам помочь решить эту проблему в считанные дни.6. Выведение токсинов из пищеварительного тракта. Вместе с пищей в желудок, а потом и в кишечник и другие органы пищеварительной системы, поступают канцерогенные вещества, токсины и прочие отходы, от которых следует своевременно избавляться. Медики рекомендуют просто каждый день есть лимоны или пить свежий лимонный сок, так как благодаря кислотам токсины естественным образом выходят из организма, не причиняя ему какого-либо вреда.7. Улучшение состояния кожи. По внешнему виду кожи врач-косметолог может определить, ест человек лимоны или нет. Оказывается, при регулярном употреблении лимонов кожа становится гладкой, шелковистой и осветленной. А если еще использовать лимонный сок или кубики льда с отваром из лимонов в качестве тоника для лица, то кожа приобретет нереальное сияние.