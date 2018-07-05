Стресс может быть полезен для человека

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Не весь стресс безусловно плох для человека.Стресс называют пусковым механизмом многих заболеваний, - и это справедливо. Но, несмотря на такую особенность, стресс также может оказывать благоприятное влияние на организм, - данное мнение ученых опубликовал журнал The Conversation.На страницах издания выступил американский эксперт, ассоциированный профессор клинических исследований крупных животных Адам Мозер.Исследователь заявил: не весь стресс безусловно плох для человека. Эксперимент на свиньях, которые имеют схожие с людьми системы органов, показал: стресс способствует мобилизации умственных усилий и позволяет быстро принимать эффективные решения.«В ситуации угрозы гипоталамус руководит действиями, направленными на защиту, бегство или сражение. Это первичный эволюционный отзыв, запрограммированный нашим мозгом, чтобы помочь нам выжить, а затем восстановить нормальные условия»,- сказал профессор Адам Мозер.Иными словами, стресс может сделать человека более сильным и лучше соображающим. Но такой эффект возможен только если стресс не оказывается хроническим, добавил научный эксперт.