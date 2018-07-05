Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка

Аутизм - не приговор.Число детей, рождающихся с расстройством аутистического спектра, ежегодно растет. Как заметить проявления расстройства на ранней стадии и оказать ребенку необходимую помощь.Аутизм – это расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 2013 год, 1 из 160 детей в мире рождался с расстройствами аутистического спектра. По данным украинского Министерства здравоохранения, в 2017 году в Украине насчитывалось около 5 тысяч аутистов.Расстройство проявляется у детей в возрасте до трех лет. У таких малышей нарушены социальные взаимодействия и узкий круг интересов. Реабилитационная программа в случае с аутистами более эффективна при обращении в полтора-два года. Чем позже с ребенком начинает заниматься профессионал, тем меньше шансов социализировать его. Чтобы заметить расстройство на ранней стадии, необходимо обратить внимание на ранние признаки.Зрительный контакт. Если в полгода у ребенка отсутствует или нарушен зрительный контакт с родителями (малыш не смотрит в глаза), это повод для обращения к специалисту. Медики отмечают также, что аутисты чаще смотрят на область рта родителей.Эмоции. Дети с расстройством аутистического спектра не повторяют эмоции взрослых. Обычно в возрасте девяти месяцев малыши начинают подражать родителям, копируя улыбку, звуки. А малыши-аутисты не выражают эмоций.Реакция. Если к году у малыша отсутствует реакция на собственное имя, а также желание взаимодействовать с родителями, это также может быть проявлением расстройства. Кроме того, дети с аутизмом не используют указательный жест, когда чего-то хотят.Речь. К 16 месяцам ребенок должен произносить отдельные слова и звуки. К двум годам дети уже должны формировать фразы из двух и более слов. Аутисты же чаще общаются отдельными словами. Например, «пить», «есть», «игрушка». Слова они произносят монотонно, не обращаясь к кому-то конкретному.Ритуалы. Малышам с расстройством аутистического спектра свойственно частое и монотонное повторение действий. Нарушение ритуала вызывает протест со стороны ребенка. В раннем возрасте это могут быть игры с водой (переливание из стакана в стакан) или включение и выключение света. Отметим, что такой «игрой» ребенок может заниматься долго, а отвлечь его будет практически невозможно.Практикующий психолог Алина Касилова отметила, что распознать аутизм на ранних стадиях можно по таким основным критериям: не наблюдается реакция на имя, обращения, вопросы; ребенок не проявляет эмоции, заинтересованность предметами окружающей среды; заметна отстраненность от внешнего мира – отсутствие контакта с окружающими и уход в себя, а также возможна «болевая» реакция на прикосновения, которая сопровождается криком и плачем.