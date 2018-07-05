Промокли ноги: как не заболеть?

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С наступлением лета у человека появляется не меньше вероятности заразиться простудой, нежели зимой. Всё дело в летних проливных дождях. Не всегда ливневые канализации справляются с нагрузками, а значит, шанс наступить в холодную лужу увеличивается разы. К сожалению, промочив ноги, возрастает и риск простуды. В этом материалы мы расскажем о том, как можно справиться с этой проблемой и не заболеть летом после дождя.Какие болезни могут возникнуть из-за промокших ногРинит, простуда, ОРВИ. Многие полагают, что это не самые страшные заболевания, которые могут настигнуть, если промочил ноги. Однако при недолжном и несвоевременном лечении возможны и осложнения, например, могут образоваться синусит и воспаление лёгких.Воспаление придатков, цистит. Различные болезни почек, воспаление мочевого пузыря. Несвоевременное лечение способно развиться в хронические формы, от чего избавиться будет практически невозможно.Артрит. Это суставное заболевание может даже привести к инвалидности.Простатит. Эта болезнь, поражающая мужчин, может вызвать даже бесплодие.Невралгия седалищного нерва.Грибковые болезни на ногах, которые лечатся очень долго и трудно. При этом стоит помнить, что только врач-дерматолог может назначить грамотное лечение, а широко рекламируемые средства не всегда эффективны в избавлении от недуга. Как правило, они помогают только привести в эстетический вид ноги, но не избавляют от корня проблемы. Также помните, что утепление может наоборот произвести противоположный эффект и стать отличной средой для размножения патогенных микроорганизмов.Как не промочить ногиВ первую очередь, нужно следить за маленькими детьми. Так как они больше всего подвержены развитию различных заболеваний из-за ещё не сформировавшегося иммунитета. Нужно вообще не допускать, чтобы у ребятишек мокли ноги, иначе это может обернуться серьёзными последствиями.Чтобы избежать подобных последствий, нужно придерживаться некоторых правил. В частности, обувь должна быть практичной. Это касается как взрослых, так и детей. Разумеется, каждому из нас хочется чувствовать себя стильным и в тренде, однако если вы понимаете, что скоро пойдёт дождь или он уже льёт, как из ведра, стоит позаботиться о собственном здоровье. Обувь должна быть с водонепроницаемой поверхностью. Если вы не будете прямо шлёпать по лужам, то в такой обуви легко избежите промокания ног и избавитесь от рисков разных недугов.Если же нет такой возможности, то всегда можно купить парочку целофановых пакетиков и носить их с собой. Секрет прост: при дожде, снеге и других обстоятельствах, когда у вас могут промокнуть ноги, просто надевайте пакеты, как бы это не звучало! Такой способ давно практикуется туристами и рыболовами, так как он уберегает ноги от промоканий.Что делать, если ноги промокли?Если же избежать промокания ног не удалось, то необходимо следовать определённым правилам. В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы ноги снова стали сухими. Вот несколько полезных советов:Во-первых, необходимо как можно скорее сменить обувь на сухую. Поскорее доберитесь до места, куда направлялись, и сделайте это. Если же у вас нет дополнительной пары обуви, то просто снимите мокрую. В таком случае важно, чтобы мокрые ноги не «парились» в промокшей обуви и носках. Это может спровоцировать образование дерматологических проблем, в частности, вызовет грибок.Во-вторых, нужно срочно согреться, особенно ноги. Вода провоцирует охлаждение, поэтому наденьте тёплые носки или согрейте ноги и руки под струёй тёплой воды. Помните, что на руках сосредоточены активные точки, которые подают согревательные сигналы всему организму.В-третьих, сделайте себе массаж. Это позволит улучшить кровоток, расшевелить иммунную систему. Ускорению согревания будетспособствовать и использование дополнительных предметов, к примеру, шерстяной ткани. Можно взять и согревающие мази или крема, спиртосодержащие жидкости. Массажные движения необходимо делать по часовой стрелке и продолжать до полного согревания ног.В-четвёртых, используйте эфирные масла. Необходимо нанести несколько капель цитрусовых, эвкалипта, чайного дерева или сосны на грудь. Это позволит оказать антисептический эффект, а также противовоспалительный.В-пятых, согрейте ноги в тёплой ванночке. Смешайте тёплую воду, морскую соль, горчицу в ванночке для ног и поместите их туда. Такое действие позволит вам не простудиться. Процедуру стоит выполнять на протяжении 10-15 минут. Кстати, если у вас поднялась температура, то ни в коем случае не парьте ножки. Это может обернуться ещё большими проблемами.В-шестых, выпейте что-то горячее. Это может быть чай. В идеале травяной с имбирём и мёдом. Эти компоненты позволят разогреть кровь и ускорят процессы обмена в вашем организме.И наконец, после такого стресса (да-да, промокание ног сказывается крайне негативно на всём организме!) стоит как следует подкрепиться. Обязательно устройте себе сытный обед/ужин. Желательно съесть что-то мясное и острое.Стоит понимать, что подобными советами можно воспользоваться только дома. Но что делать, если непогода застала вас врасплох, пока вы добирались до офиса?Зайдите в ближайший магазин и купите пару пакетов и носки из натуральной ткани. Лучше сразу забежать в туалет и переодеться, надев сверху пакеты, чтобы сохранить тепло и не допустить промокания.Уже на работе срочно разуйтесь. Желательно иметь запасную пару обуви в офисе, чтобы при необходимости вы могли подстраховаться. Обязательно протрите ноги влажной салфеткой и разотрите ступни.Устройте себе чаепитие, пока выполняете рабочие задачи, а обувь хорошенько просушите. Для этого её необходимо поставить на открытое пространство и набить клочками газет, туалетной бумаги или бумажных салфеток, чтобы они впитывали влагу. Периодически меняйте их, чтобы убирать мокрую бумагу и быстрее сушить обувь.Эти способы хороши, когда вы только-только промокли. А вот долгосрочные методы крайне просты. В первую очередь после промокания ног вечером стоит обеспечить себе расслабление. Ни в коем случае не бегите на тренировку, вечеринку, в гости. Лучше провести вечер в тёплой ванне, потом укутайтесь в халат и бегом под одеяло. Смотрите добрые фильмы, читайте книги – отдохните и поблагодарите свой организм за то, что он выдержал такое испытание.