Сидение на стуле связано с риском смерти от 14 болезней

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Проводить много часов в сидячем положении смертельно опасно. Это подтверждают результаты исследования специалистов Американского онкологического общества (American Cancer Society), которые свидетельствуют о связи гиподинамии с риском смерти от целого ряда заболеваний.«Если человек находится в сидячем положении 6 и более часов в сутки, риск преждевременной смерти повышается на 19% по сравнению с людьми, которые проводят сидя менее 3 часов», - установили авторы новой работы.Точная причина того, почему длительное сидение подрывает здоровье, учеными не называется. Однако было установлено: такая привычка коррелирует с повышенными показателями уровня триглицеридов, глюкозы в крови, артериального давления и инсулина. Кроме того, замечено, что люди, которые проводят много времени в неподвижности, часто имеют нездоровые пристрастия, - к примеру, среди них много злоупотребляющих едой.Авторы исследования констатируют: вследствие длительного сидения повышаются риски развития 14 основных групп заболеваний – рака, болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата, почек, легких (ХОБЛ), печени, ЖКТ, болезней Паркинсона и Альцгеймера, нервных расстройств. По мнению ученых, существует даже связь между длительным сидением и склонностью к суициду.«Повышенный риск смертности различен при разных заболеваниях: от 10% для рака до 60% при нарушениях опорно-двигательного аппарата», - уточнили специалисты.Их выводы базируются на данных о 128 тыс. мужчин и женщин, которые собирались в течение 21 года. За этот период умерли около 49 тыс. человек, тогда как к началу проекта ни у кого из испытуемых не имелось хронических заболеваний, повышавших вероятность ранней смерти.Ученые рекомендуют делать перерыв после каждого часа сидения на стуле – даже простая 2-минутная активность в этом случае может улучшить показатели уровня холестерина, глюкозы в крови и артериального давления.