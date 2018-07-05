Сидение на стуле связано с риском смерти от 14 болезней
«Если человек находится в сидячем положении 6 и более часов в сутки, риск преждевременной смерти повышается на 19% по сравнению с людьми, которые проводят сидя менее 3 часов», - установили авторы новой работы.
Точная причина того, почему длительное сидение подрывает здоровье, учеными не называется. Однако было установлено: такая привычка коррелирует с повышенными показателями уровня триглицеридов, глюкозы в крови, артериального давления и инсулина. Кроме того, замечено, что люди, которые проводят много времени в неподвижности, часто имеют нездоровые пристрастия, - к примеру, среди них много злоупотребляющих едой.
Авторы исследования констатируют: вследствие длительного сидения повышаются риски развития 14 основных групп заболеваний – рака, болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата, почек, легких (ХОБЛ), печени, ЖКТ, болезней Паркинсона и Альцгеймера, нервных расстройств. По мнению ученых, существует даже связь между длительным сидением и склонностью к суициду.
«Повышенный риск смертности различен при разных заболеваниях: от 10% для рака до 60% при нарушениях опорно-двигательного аппарата», - уточнили специалисты.
Их выводы базируются на данных о 128 тыс. мужчин и женщин, которые собирались в течение 21 года. За этот период умерли около 49 тыс. человек, тогда как к началу проекта ни у кого из испытуемых не имелось хронических заболеваний, повышавших вероятность ранней смерти.
Ученые рекомендуют делать перерыв после каждого часа сидения на стуле – даже простая 2-минутная активность в этом случае может улучшить показатели уровня холестерина, глюкозы в крови и артериального давления.
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