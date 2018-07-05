7 удивительных свойств чеснока, которые заставят вас его полюбить
Польза чеснока
Медицинская статистика свидетельствует, что самая низкая заболеваемость раком приходится на те группы населения в разных странах, которые едят много чеснока. Однако у этого растения масса заслуг и без онкологии. Помимо эффективной помощи при болезнях сердца и сосудов, чеснок оказывает бактерицидное, болеутоляющее, мочегонное и потогонное действие. Вдобавок он:
•повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям;
•демонстрирует активность по отношению к вирусу гриппа;
•является хорошим желчегонным средством;
•умеренно снижает содержание сахара в крови;
•обладает гепатопротекторным действием;
•помогает при гипоацидном гастрите;
•эффективно борется с диатезом;
•стимулирует пищеварительный процесс;
•нейтрализует нитраты и нитриты;
•очищает клетки от шлаков;
•выводит соли тяжелых металлов;
•оказывает антитоксическое действие при хроническом отравлении свинцом.
Кроме того, чеснок снимает усталость после физических нагрузок и способствует выведению из организма гельминтов.
Рецепты с чесноком на все случаи жизни
А теперь предлагаем вашему вниманию проверенные рецепты народной чесночной аптеки:
1.При атеросклерозе и гипертонии: пропустить через мясорубку 3 лимона и 3 больших головки чеснока, залить 1,5 л остуженной кипяченой воды, прикрыть и настаивать в тепле сутки. Принимать по столовой ложке за полчаса до еды трижды в день. Другой вариант – измельченные зубчики одной головки чеснока смешать со стаканом простокваши, настаивать ночь и утром выпить в 2 приема натощак.
2.При бронхиальной астме и пневмонии: смешать 1 мл свежего чесночного сока и 3 мл раствора новокаина. Использовать по 1,5 мл смеси для ингаляций. Сделать не менее 10-15 процедур.
3.При простуде: 5-6 зубчиков залить литром воды, нагревать четверть часа. Добавить чайную ложку лимонного сока, размешать и подышать над отваром, накрывшись с головой. Этот же отвар можно использовать в компрессах и примочках при радикулите, растяжении связок, солнечных ожогах.
4.При ОРЗ: чеснок растолочь с медом в равных пропорциях и принимать по чайной ложке до 5 раз в день.
5.Для профилактики гриппа и при насморке: закладывать в нос кашицу из чеснока на марлевом тампоне. Другой вариант – положить ее в заварочный чайник, закрыть крышку и вдыхать целебные пары через носик поочередно каждой ноздрей. Можно также раздавить 2-3 зубчика, залить их холодной кипяченой водой и смазывать полость заложенного носа каждые 3-4 часа.
6.При ангине: смешать 100 г кашицы чеснока с 100 мл остуженной кипяченой воды, настаивать 5-6 часов в герметично закрытой емкости. Полоскать горло теплым раствором.
7.При отите: закапывать по 2 капли чесночного сока в слуховой проход 2-3 раза в день.
8.При бактериальных и вирусных инфекциях: в 100 мл кипятка добавить чайной ложки измельченных зубчиков, кипятить 4 минуты на маленьком огне, снять и настаивать 45 минут. Отвар процедить и пить по полстакана трижды в день с перерывом в 5 часов.
9.При кишечных инфекциях: принимать по 20 капель спиртовой настойки чеснока, разбавленной молоком, до и после еды. Чтобы приготовить средство, смешайте истолченные зубчики с водкой или спиртом в равных пропорциях и настаивайте в защищенном от света месте 10 дней.
10.При запорах и гельминтозах: истолочь 10 г чеснока, добавить полстакана кипяченого молока, после остывания процедить. Смесь понадобится для двух микроклизм – их нужно поставить перед сном.
11.При аменорее: пить по 15 капель спиртовой чесночной настойки до еды.
Поможет чудо-растение и в других случаях. Так, при колитах, антацидном гастрите, вялом пищеварении, уратных и оксалатных камнях, для выведения из организма свинца рекомендуется принимать по 15 капель спиртовой настойки чеснока трижды в день за полчаса до еды.
Регулярное употребление зубчиков чеснока в пищу в сочетании с наружными чесночными компрессами поможет избавиться от юношеских угрей. Сок растения способен заменить йод при обработке небольших ран и вылечить от мозолей и бородавок.
Ученые о чесноке
Врачи утверждают, что чеснок можно принимать длительное время как профилактическое средство при атеросклерозе, причем безо всяких побочных эффектов. Атеросклероз – это сужение артерий, по которым кровь поступает к жизненно важным органам. Их полная закупорка за счет атеросклеротических бляшек чревата инфарктом миокарда с возможным летальным исходом.
При регулярном употреблении в пищу чеснока существенно снижается и приходит в норму давление. Растение действует на сосуды расслабляюще, кровь становится менее вязкой. Но и гипотоникам чеснок показан – также благодаря способности разжижать кровь, что помогает устранить мигрени. Ими нередко страдают пациенты с пониженным давлением.
Чеснок способен активно бороться с возбудителями различных инфекций. Этот факт еще раз подтвердили израильские ученые. Фармакологам из научно-исследовательского института имени Вецмана впервые удалось в чистом виде выделить один из наиболее активных компонентов чеснока, придающий ему специфический запах. Исследователи доказали, что аллицин – так называется это вещество – способен нейтрализовать возбудителей большого числа заболеваний. «Человечеству с древности известны целебные свойства чеснока», – напоминает один из ученых института.
Перед началом терапевтического курса рекомендуется проконсультироваться с врачом. И помните, что чеснок должен выступать только в роли вспомогательного средства к процедурам и лекарствам, назначенным доктором.
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Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни
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