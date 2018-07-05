Самое популярное лекарство в мире останавливает маразм

Аспирин может обеспечить защиту от старческого слабоумия. Этот популярнейшей анестетик запускает очищающие клетки, которые удаляют токсические белки из мозга.Американские ученые пришли к выводу о том, что аспирин способен снизить риск развития старческого слабоумия и даже замедлить его прогрессирование у пациентов. В ходе экспериментов на лабораторных мышах даже низкие дозы этого самого распространенного анестетика уничтожали скопления белков, которые убивают нейроны в мозге. На протяжении многих лет ученые пытались понять, каким образом можно активировать очищающие клетки в мозге для того, чтобы выводить отходы жизнедеятельности из этого органа и тем самым, возможно, замедлять старческое слабоумие. Ответ на этот вопрос, оказавшийся удивительно простым, получили учёные из Rush University в Чикаго.Теперь они надеются, что если те же самые результаты исследования будут продемонстрированы и среди людей, то у наиболее популярного лекарственного средства в мире появится новое предназначение. МедикФорум напоминает, что до сих пор в распоряжение медицины нет ни одного лекарства, которое не только излечивало, но хотя бы на некоторое время приостанавливало развитие старческого слабоумия. Науке известно, что для этого необходимо создать препараты, разрушающие скопления токсических белков в мозге. Однако пока что ни одно из подобных средств не сработало.Миллионы людей ежедневно принимают аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. Лекарство уменьшает уровень воспалений, которые являются спусковым крючком многих недомоганий. И вот теперь исследование показало, что аспирин можно использовать для очистки бета-амилоидных скоплений белков из гиппокампа - серого вещества в мозге, которое контролирует память.