Одна причина сразу многих опасных болезней

Исследователи из США, представляющие Мичиганский университет, пришли к выводу о том, что развитие целого букета хронических заболеваний связано с недостаточной выработкой гормона тестостерона. Дефицит данного гормона встречается у 22% молодых людей, 36% людей среднего возраста и 35% пожилых, отметили при этом научные специалисты.Учеными были проанализированы истории болезни нескольких тысяч американцев из трех возрастных групп (молодых, зрелых и пожилых).Исследователей интересовала подверженность людей таким заболеваниям, как артрит, сахарный диабет, гипертония, инсульт, инфаркт, депрессия. Оказалось, что в плане риска заиметь любое из этих опасных нарушений наиболее уязвимы те, кто имеет низкие уровни тестостерона в организме.«Мы изучали случаи мультиморбидности – наличия двух и более хронических заболеваний у добровольцев. Выяснилось, что недостаток тестостерона ведет к мультиморбидности у представителей сильного пола всех возрастов», - рассказали авторы проекта.Исследователи констатировали: дефицит «мужского» гормона является более распространенным явлением, чем считалось до сих пор. Нехватка тестостерона может негативно сказываться и на поведении у мужчин, делая их нервными, суетливыми, подверженными частым приступам плохого настроения.Дефицит тестостерона , по словам ученых, часто связан с недостаточной физической активностью и ожирением. Если вес мужчины на 30% превышает норму, его эндокринная система начинает наращивать производство «женского» гормона эстрогена. Отсюда – и повышенная капризность, обидчивость, а также изменения в фигуре, которая постепенно принимает более женственные очертания.Также понизить производство тестостерона в организме «помогают» злоупотребление алкоголем, хронический простатит, прием некоторых лекарств, вегетарианство и рацион питания с недостаточным уровнем жиров.«Мужчинам нужно регулярно измерять уровень тестостерона. Многие из них не в курсе тех факторов риска, которыми им грозит его нехватка. Снижение уровня этого гормона часто происходит совершенно незаметно, приводя и к плавному ухудшению состояния здоровья в целом, и к увеличению риска хронических болезней», - отметили исследователи, добавив, что повысить уровень гормона можно с помощью физических нагрузок.