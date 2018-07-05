Главный миф о чистке зубов

Многие с уверенностью могут сказать, что зубы нужно чистить как минимум дважды в день – утром и вечером. Но стоматологи из Великобритании выступили с неожиданным заявлением о том, что это не так.По новой логике сотрудников Ассоциации стоматологов Великобритании, не нужно сразу после пробуждения или завтрака спешить чистить зубы. Если зубы почистить до утреннего приема пищи, то они станут более восприимчивыми к действию разрушающих эмаль компонентов.Если же зубы чистить после завтрака, то это может сильно вредить им, так как в подобном случае воздействие на зубы оказывается комплексным и более сильным. Дело в том, что за завтраком употребляются продукты и напитки с большим содержанием кислот. Если зубы, которые подверглись влиянию кислоты, начать энергично натирать щеткой, у зубной эмали почти не останется шансов выстоять.Ученые порекомендовали после завтрака выждать как минимум час, и только после этого чистить зубы. Но лучше всего проводить тщательные процедуры гигиены ротовой днем, а также перед сном, добавили специалисты.Также эксперты рассказали о том, что сразу же после чистки зубов не нужно пользоваться ополаскивателями. По их словам, коктейль из ополаскивателя с остатками зубной пасты – это слишком сильное испытание на прочность для эмали зубов.