Назван недорогой популярный напиток, который помогает от разных видов рака

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Исследование американских ученых показало: при употреблении черного чая осуществляется противораковое воздействие на организм.В проекте ученых из США приняли участие женщины разных возрастных групп. По заданию, специалистов одна часть участниц могла пить только чай, другой же разрешалось пить любые виды напитков, которые нравятся, - но за исключением чая.Предварительно все женщины прошли медицинское обследование. Когда по завершении эксперимента их снова обследовали, выяснилось, что регулярное употребление черного чая поспособствовало позитивным изменениям в их гормональном здоровье. В частности, в организме участниц выровнялся метаболизм эстрогена.По словам ученых, ставшая более стабильной и ровной выработка эстрогена обеспечила любительницам чая боле существенную противораковую защиту организма в сравнении с участницами, которые не пили чай. Именно нормализованный уровень эстрогена понижает опасность развития таких видов онкологии, как рак половых органов, а также рак груди. Высокий уровень эстрогена, наоборот, повышает их риск.«Что касается мужчин, то для них черный чай не несет такой же противораковой пользы, так как их главным половым гормоном является тестостерон. Но остальные целебные свойства черного чая все же актуальны», - высказались авторы работы.