Осторожно: 6 продуктов, которые действительно вызывают рак!

Какая пища в действительности способна вызывать рак? Эксперты раскрыли правду и разоблачили некоторые мифы, которые очень популярны среди населения.Переработанное красное мясо. Да, оно вызывает рак. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что употребление всего 50 г колбасы, салями, сосисок или ветчины ежедневно увеличивает риск рака кишечника на 18%. Это мясо также повышает опасность опухолей желудка.Пестициды. Способность вызывать рак не доказана. Существуют данные о том, что пестициды провоцируют опухоли, но количество доказательств этого недостаточно. Лишь фермеры, которые подвергаются воздействию огромного количества пестицидов, сталкиваются с несколько повышенным риском опухолей.Сахар. Косвенно провоцирует рак. Нет никаких научных доказательств того, что сахар прямо увеличивает риск опухолей, однако он может спровоцировать болезни и ожирение, которое увеличивает риск рака. Просто потому, что от сладкого поправляются.ГМО. Нет ни малейших доказательств способности ГМО-продуктов вызывать рак, несмотря на массу научных исследований.Алкоголь. Да, он увеличивает опасность опухолей. Спиртные напитки не столь канцерогенны, как курение, но именно на долю алкоголя приходится до 5% всех опухолей. Его относят к канцерогенам первого класса.Искусственные подсластители и пищевые добавки. Их способность вызывать рак не доказана. Искусственные подсластители многократно проверялись учеными из разных стран мира, в том числе и с точки зрения их канцерогенности. Однако убедительных доказательств получено не было. Зато, совершенно точно, искусственные подсластители являются одним из факторов риска лишнего веса и ожирения.