Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Псориаз — хроническое заболевание, причинные факторы которого остаются не ясными до конца, и потому полностью вылечить его невозможно. Как жить с псориазом, что делать для лечения, можно ли обойтись без медикаментов — эти и многие другие вопросы волнуют больных постоянно.В первую очередь стоит максимально нейтрализовать провоцирующие болезнь факторы — в этом случае удастся минимизировать развитие осложнений. Немногие знают, что псориаз — это не только заболевание кожи. Он может поражать и внутренние органы — например, опорно-двигательный аппарат. Поэтому борьба с заболеванием должна быть постоянной и вестись сразу по нескольким направлениям.Образ жизни при псориазеЗаболевание протекает с периодическими обострениями и периодами ремиссии. Чтобы обострения случались реже, следует выполнять все рекомендации врачей. А главное — знать, что находится под запретом. К числу таких действий относятся:Проведение чисток организма. Во время таких процедур человеческому телу требуются все имеющиеся ресурсы, поэтому обязательно происходит снижение иммунитета. А это провоцирует обострение псориаза;Курение и употребление алкоголя. Обе вредные привычки являются для организма токсикологическим воздействием и также ослабляют иммунитет. В отношении алкоголя — усиленным провоцирующим действием обладают виноградные вина;Подверженность стрессам. Как и любое расстройство нервной системы, даже небольшое раздражение может оказать негативное влияние на течение болезни. Поэтому больным псориазом необходимо научиться держать себя в руках — таким образом можно избежать многих неприятных проявлений;Подверженность инфекционным заболеваниям. Конечно, полностью исключить этот фактор, отбирающий все иммунные силы организма, невозможно. Однако проводить усиленную профилактику, особенно в осенне-весенний период, каждому вполне по силам;Усиленное применение бытовой химии. Даже использование мыла при псориазе нежелательно, а уж более агрессивные средства типа стирального порошка или моющих жидкостей вполне могут стать причиной рецидива.Важно! Лечащий врач дополнит этот список в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья пациента. В число провоцирующих обострение факторов могут быть включены солнечные ванны, определенные водные процедуры, некоторые продукты питания, слишком жесткая синтетическая одежда, косметические средства, травмы и т. д.Советы по питанию при псориазеКогда яркие пятна появляются на руках и лице, как жить девушке с псориазом на открытых местах? Ведь даже применение обычной косметики находится под запретом. В этом случае на помощь придут натуральные средства — продукты питания и природные компоненты (известняк, уголь, зола). Некоторые из них даже полезны при псориазе.Что касается питания, то здесь также имеются ограничения. Поэтому диета при псориазе составляется с учетом следующих правил:На 3/5 дневной рацион должен состоять из свежих овощей и фруктов. Салаты из капусты, моркови и свеклы, заправленные исключительно растительным маслом, подойдут как нельзя лучше. В число предпочтительных продуктов входят лук, чеснок, корневой сельдерей, укроп, тмин, огурцы;Одну часть рациона должны полностью занимать протеины: нежирное мясо, яичный белок, сырые орехи, семечки;В последнюю группу входят крупы: гречневая, перловая, бобы и горох. Для придания кашам вкуса можно использовать сухофрукты.Запрещается при псориазе употребление шоколада, цитрусовых, жирного молока, меда в больших количествах, овощей и фруктов с красной пигментацией (помидоров, клубники, красного перца) — всех продуктов, которые могут стать причиной аллергической реакции.Мази и кремы от псориазаМазь отличается от крема большим содержанием жира, ее не применяют при мокнущих ранах, а для наступления лечебного эффекта нужен более длительный период. Крем содержит еще и эмульгатор, поэтому действует только в верхних слоях эпидермиса и более быстро.Существует 2 большие группы препаратов: гормональные и негормональные. Вторая группа — более безопасные средства, хотя эффективность их заметна не сразу. В зависимости от действующих веществ они делятся на несколько групп:Индифферентные: детские крема, салициловая, цинковая мазь. Помогают при легкой степени заболевания;Солидоловые: Магнипсор, Карталин, Антипсориаз, Цитопсор, Псорилом. Основной компонент — очищенный медицинский солидол;Нефтяные: Нафтадерм, Нафталановая мазь. Применяются в период ремиссии для предотвращения рецидива;Дегтярные: крем-бальзам Берестин, Акулье масло. Эта группа — самые эффективные средства;Ипритовые: Псориазин, Антипсориатикум. Высокотоксичные препараты, применять их следует только под контролем врача;Витаминные: Кальципотриол, Дайвонекс, Тазаротен. Средства стимулируют процессы регенерации;Гомеопатические: Псориатен, мазь Маркина, пчелиная мазь. Препараты содержат активные компоненты в минимальных количествах, поэтому их эффективность для многих сомнительна.Гормональные средства используются на поздних стадиях заболевания и только под контролем врача. В число наиболее эффективных препаратов входят:Крем Дермовейт;Крем Король кожи;Крем Травокорт;Крем Кутивейт;Элоком (мазь, крем);Мазь Адвантан;Синафлан (крем, мазь, гель)Эта группа лекарств оказывает выраженное действие, однако длительное применение постепенно снижает их эффективность.Осложнения болезниПри игнорировании рекомендаций врача и без выполнения правил профилактики обострений возможно прогрессирование болезни с развитием тяжелых осложнений:пустулезного псориаза;псориатического артрита;поражений сердечнососудистой системы и почек;изменений зрения.Если вы в отчаянии и не представляете, как живут люди с псориазом, посетите форумы или встречи больных псориазом. Их опыт и поддержка помогут в лечении недуга. Измените свой образ жизни и минимизируйте провоцирующие факторы — и псориаз обязательно отступит.