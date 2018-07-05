Как жить с псориазом
В первую очередь стоит максимально нейтрализовать провоцирующие болезнь факторы — в этом случае удастся минимизировать развитие осложнений. Немногие знают, что псориаз — это не только заболевание кожи. Он может поражать и внутренние органы — например, опорно-двигательный аппарат. Поэтому борьба с заболеванием должна быть постоянной и вестись сразу по нескольким направлениям.
Образ жизни при псориазе
Заболевание протекает с периодическими обострениями и периодами ремиссии. Чтобы обострения случались реже, следует выполнять все рекомендации врачей. А главное — знать, что находится под запретом. К числу таких действий относятся:
Проведение чисток организма. Во время таких процедур человеческому телу требуются все имеющиеся ресурсы, поэтому обязательно происходит снижение иммунитета. А это провоцирует обострение псориаза;
Курение и употребление алкоголя. Обе вредные привычки являются для организма токсикологическим воздействием и также ослабляют иммунитет. В отношении алкоголя — усиленным провоцирующим действием обладают виноградные вина;
Подверженность стрессам. Как и любое расстройство нервной системы, даже небольшое раздражение может оказать негативное влияние на течение болезни. Поэтому больным псориазом необходимо научиться держать себя в руках — таким образом можно избежать многих неприятных проявлений;
Подверженность инфекционным заболеваниям. Конечно, полностью исключить этот фактор, отбирающий все иммунные силы организма, невозможно. Однако проводить усиленную профилактику, особенно в осенне-весенний период, каждому вполне по силам;
Усиленное применение бытовой химии. Даже использование мыла при псориазе нежелательно, а уж более агрессивные средства типа стирального порошка или моющих жидкостей вполне могут стать причиной рецидива.
Важно! Лечащий врач дополнит этот список в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья пациента. В число провоцирующих обострение факторов могут быть включены солнечные ванны, определенные водные процедуры, некоторые продукты питания, слишком жесткая синтетическая одежда, косметические средства, травмы и т. д.
Советы по питанию при псориазе
Когда яркие пятна появляются на руках и лице, как жить девушке с псориазом на открытых местах? Ведь даже применение обычной косметики находится под запретом. В этом случае на помощь придут натуральные средства — продукты питания и природные компоненты (известняк, уголь, зола). Некоторые из них даже полезны при псориазе.
Что касается питания, то здесь также имеются ограничения. Поэтому диета при псориазе составляется с учетом следующих правил:
На 3/5 дневной рацион должен состоять из свежих овощей и фруктов. Салаты из капусты, моркови и свеклы, заправленные исключительно растительным маслом, подойдут как нельзя лучше. В число предпочтительных продуктов входят лук, чеснок, корневой сельдерей, укроп, тмин, огурцы;
Одну часть рациона должны полностью занимать протеины: нежирное мясо, яичный белок, сырые орехи, семечки;
В последнюю группу входят крупы: гречневая, перловая, бобы и горох. Для придания кашам вкуса можно использовать сухофрукты.
Запрещается при псориазе употребление шоколада, цитрусовых, жирного молока, меда в больших количествах, овощей и фруктов с красной пигментацией (помидоров, клубники, красного перца) — всех продуктов, которые могут стать причиной аллергической реакции.
Мази и кремы от псориаза
Мазь отличается от крема большим содержанием жира, ее не применяют при мокнущих ранах, а для наступления лечебного эффекта нужен более длительный период. Крем содержит еще и эмульгатор, поэтому действует только в верхних слоях эпидермиса и более быстро.
Существует 2 большие группы препаратов: гормональные и негормональные. Вторая группа — более безопасные средства, хотя эффективность их заметна не сразу. В зависимости от действующих веществ они делятся на несколько групп:
Индифферентные: детские крема, салициловая, цинковая мазь. Помогают при легкой степени заболевания;
Солидоловые: Магнипсор, Карталин, Антипсориаз, Цитопсор, Псорилом. Основной компонент — очищенный медицинский солидол;
Нефтяные: Нафтадерм, Нафталановая мазь. Применяются в период ремиссии для предотвращения рецидива;
Дегтярные: крем-бальзам Берестин, Акулье масло. Эта группа — самые эффективные средства;
Ипритовые: Псориазин, Антипсориатикум. Высокотоксичные препараты, применять их следует только под контролем врача;
Витаминные: Кальципотриол, Дайвонекс, Тазаротен. Средства стимулируют процессы регенерации;
Гомеопатические: Псориатен, мазь Маркина, пчелиная мазь. Препараты содержат активные компоненты в минимальных количествах, поэтому их эффективность для многих сомнительна.
Гормональные средства используются на поздних стадиях заболевания и только под контролем врача. В число наиболее эффективных препаратов входят:
Крем Дермовейт;
Крем Король кожи;
Крем Травокорт;
Крем Кутивейт;
Элоком (мазь, крем);
Мазь Адвантан;
Синафлан (крем, мазь, гель)
Эта группа лекарств оказывает выраженное действие, однако длительное применение постепенно снижает их эффективность.
Осложнения болезни
При игнорировании рекомендаций врача и без выполнения правил профилактики обострений возможно прогрессирование болезни с развитием тяжелых осложнений:
пустулезного псориаза;
псориатического артрита;
поражений сердечнососудистой системы и почек;
изменений зрения.
Если вы в отчаянии и не представляете, как живут люди с псориазом, посетите форумы или встречи больных псориазом. Их опыт и поддержка помогут в лечении недуга. Измените свой образ жизни и минимизируйте провоцирующие факторы — и псориаз обязательно отступит.
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