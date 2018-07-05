Чем может быть опасен укус комара

Ученые предупредили людей о серьезной угрозе, которую несут в себе комариные укусы.Ученые в статье для журнала Science Alert утверждают, что самым опасным современным транспортером вирусов является комар. Из-за укуса комара вида Aedes, который обитает в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.Вспышки вышеупомянутой лихорадки Денге происходят ежегодно, рассказывают исследователи-инфекционисты. Как правило, это случается из-за заражения путешественника, прибывающего из эндемичного региона.Эксперты также предупредили, что помимо комаров, нужно остерегаться свиней, крупного рогатого скота и домашней птицы. Эта живность переносит сложные виды гриппа и часто заражает ими людей. Штамм гриппа H7N9, например, заразил более 1500 людей в Китае и привел к гибели одной трети пострадавших начиная с 2013 годом. Первый человек, по словам медиков, был заражен домашней птицей.Напомним, в Демократической Республике Конго началась пробная вакцинация от болезни, которую вызывает вирус Эбола. Таким образом в стране хотят остановить стремительное распространение болезни.Также ученые из Копенгагенского университета под руководством Эске Виллерслева во время изучения зубов древних людей обнаружили в ДНК 4500-летнего кочевника следы гепатита В. Это самое древнее свидетельство о наличии этой болезни.