Эксперты подсказали, как начать худеть без диеты

Занятия йогой и упражнения на растяжку могут помочь сдвинуть вес с мертвой точки.Признайтесь, у вас тоже есть мечта лежать в шавасана (поза мертвеца из йоги) и худеть.Конечно, нет волшебного куска торта, от которого уменьшается жир на заднице и занимаясь только растяжкой и йогой вряд ли сам собой накачается орех и талия станет 60. Но сыграть очень важную роль в процессе похудения растяжка с йогой точно могут!Любая нагрузка - это стрессЭтот вариант подходит для людей с ожирением (более 30 кг лишнего веса). Если вы до этого никогда не занимались никакой физической активностью и уже успели наесть 90, 100, 110 и более кг, то любая нагрузка (в том числе йога и растяжка) будет стрессом для организма. От стресса организм ускоряет метаболизм и вы запускаете процесс похудения. То есть первые 3-7 кг лишнего веса можно скинуть только благодаря растяжке за счет банального ускорения метаболизма.Более того, я всегда начинаю этот вариант с клиентами, у которых очень большой избыточный вес. Лишние 40-50 кг - это огромная нагрузка на суставы и позвоночник, бегать и прыгать при таком весе - это смерть опорно-двигательному аппарату. Так что первый месяц наших тренировок - это всегда базовые упражнения йоги и растяжки.Мы худеем когда лежимПродолжая тему ожирения и растяжки развею важный миф: физическая активность практически никак не помогает вам похудеть. Самое важное - это режим питания. Если вы перекусываете печеньем и ужинаете яблоками, то можете хоть марафоны каждый день пробегать, но сантиметры в талии не уменьшатся.Мы - то, что мы едим! 80% успеха при похудении - это питание. Причем каждый кусок шоколадки отправлены в рот считается вашим организмом. "Ну я же кусочек, маленький-маленький съела" - это все вы можете доказывать мне, но ваш организм тут же останавливает похудение, когда кусочки начинаются каждый день. Тренировки только создают красивое тело, гармонично помогают уходить жировым запасам, убирают дряблость кожи. Без правильного питания, на процесс похудения они не влияют практически никак.Так что если вы терпеть не можете бегать и приседать, но фанатеете от йоги, то перестаньте уже жрать сладкое, нормализуйте свое питание и вперед на растяжку.Тянем ноги - уменьшаем сантиметрыДевочки, у кого тут фигура груша? Кто всю жизнь мечтал о стройных ногах и маленькой попе? Честно, это про меня! Я борюсь с этим типом фигуры уже долгие 28 лет. И когда мои подруги плачут от прибавки сантиметров в талии, я с завистью заглядываюсь на их стройные ноги и узкие икры.Лишний жир на орехе и ногах всегда появляется из-за ухудшенного лимфотока. Лимфа застаивается, образуется жир, жир превращается в целлюлит. И совершенно не приседания и выпады уменьшают ноги, а правильное ускорение лимфотока. В помощь нам тут выступает растяжка.После любых силовых упражнений на ноги, если вы действительно хотите уменьшить объемы ягодиц, обязательно должно быть 30 минут растяжки. Вы провоцируете движение лимфы и тем самым запускаете процесс жиросжигания именно в нижней части туловища. Важно лишь одно: натяжение должно быть на максимуме. Хотите стройные ноги - любите боль от растяжки.