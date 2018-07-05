Диетологи подсказали, как похудеть без диет

Если диета не для вас – достаточно соблюдать основные правила здорового сбалансированного питания и лишний вес исчезнет.Специалисты выделили основные правила для снижения веса.Питайся протеиновой пищей, отдавая предпочтение белковым продуктам. Также употребляйте продукты, содержащие клетчатку.Третье правило – начинайте прием пищи с зеленых овощей или салата. Кроме воды, пейте зеленый чай и воду с лимоном.Несколько дней в неделю ограничивайте себя в калорийности. Также специалисты рекомендуют использовать сывороточный протеин для снижения чувства голода.Включите в прием пищу, богатую омега-3 кислотой. Улучшайте пищеварения продуктами, которые содержат пробиотики. Избегайте вредной пищи, приучая организм к полезной и здоровой.И последнее правило здорового питания – остерегайтесь друзей с избыточным весом и тех, кто быстро ест. Ведь вы тоже будете спешить и вам захочется съесть больше, чем нужно организму.