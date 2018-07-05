Диетологи подсказали, как похудеть без диет
Специалисты выделили основные правила для снижения веса.
Питайся протеиновой пищей, отдавая предпочтение белковым продуктам. Также употребляйте продукты, содержащие клетчатку.
Третье правило – начинайте прием пищи с зеленых овощей или салата. Кроме воды, пейте зеленый чай и воду с лимоном.
Несколько дней в неделю ограничивайте себя в калорийности. Также специалисты рекомендуют использовать сывороточный протеин для снижения чувства голода.
Включите в прием пищу, богатую омега-3 кислотой. Улучшайте пищеварения продуктами, которые содержат пробиотики. Избегайте вредной пищи, приучая организм к полезной и здоровой.
И последнее правило здорового питания – остерегайтесь друзей с избыточным весом и тех, кто быстро ест. Ведь вы тоже будете спешить и вам захочется съесть больше, чем нужно организму.
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