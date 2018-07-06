Медики напомнили о пользе кокосового масла

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Немногие знают, что кокосовое масло приносит много пользы здоровью.Многие знакомы с кокосовым маслом исключительно как с косметическим средством. Но пищевое кокосовое масло полезно не только для красоты, но и здоровья. Оно борется с большим количеством видов микробов и даже вирусов, а также является источником высококачественных жиров.Примерно 50 % жиров из кокосового масла – это молочная кислота, которая редко встречается в природе. По сути, в кокосовом масле молочной кислоты больше, чем в каких-либо других продуктах. В организме человека она превращается в монолаурин, моноглицерид (жирная кислота, соединенная с молекулой глицерола, а триглицерид – это три жирные кислоты), которые и противостоят многим вирусам и бактериям.Что касается диетологии и нутрициологииИспользование кокосового масла в пище качественно и надолго насыщает организм. Многие добавляют кокосовое масло в утренний кофе не только для того, чтобы насытиться полезными жирами, но и для придания ему мягкого сладковатого вкуса.Оно также помогает улучшить всасывание жирорастворимых витаминов, поэтому их прием одновременно с ложкой масла принесет намного больше пользы.Кроме того, именно кокосовое масло лучше подходит для теплового приготовления пищи, нежели оливковое. Потому что оно почти не меняет своих свойств при нагревании.Что касается оливкового масла Extra Virgin, то оно идеально подходит для холодных блюд, однако при высоких температурах его чувствительная молекулярная структура разрушается.Важно понимать, что нагревание оказывает негативное воздействие на любые масла, в том числе и на кокосовое. Но у кокосового масла это воздействие в разы меньше.