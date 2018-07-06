Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям

Оказывается, перестать есть много сладостей можно, нужно только прислушаться к советам экспертов.Вопрос о том: "Как побороть тягу к сладкому?" мне задают постоянно, и видимо настало время разложить все "по полочкам".Как бы это парадоксально ни звучало, но… хочется - ешьте.До 10% от рациона разрешено отводить на быстрые углеводы.Предпочтительно выбирать натуральные сладости и/или те, которые вы любите (не надо есть зефир, если хотите шоколад).При этом все остальное питание должно быть сбалансированно:- Заменять сладкое фруктами можно и нужно! Не бойтесь фруктозы в целых фруктах, клетчатка замедляет ее всасывание.- Ешьте сложные углеводы. Мы не едим крупы, хлеб, макароны, конечно организм, не получающий углеводы, "найдёт" себе их в быстрой форме. Обеспечивайте себя долгими углеводами ежедневно!- Ешьте белок! Протеин помогает сохранять чувство насыщения.- Избегайте стрессов! Ясно, что это невозможно. Но избегать голодания, высыпаться и не изнурять себя нагрузками - вы можете.Много говорят о недостатке хрома, магния, цинка, как причине тяги к сладкому. Однако нет достоверных доказательств того, что приём каких-либо добавок снижает тягу к сладкому.Чаще всего "патологическая тяга к сладкому" связана с эмоциогенным нарушением пищевого поведения и требует индивидуального подхода.Переключите своё внимание: выпейте воды, позвоните подруге, выйдите на прогулку. Найдите то, что доставляет вам удовольствие.Простое правило, но очень помогает: не держите на виду сладости, а держите сухофрукты, орехи, фрукты. Иногда это желание кусочничества.