Как научиться и зачем пить много воды

Медики подсказали, как приучить себя пить больше воды, чем обычно.Многие слышали рекомендацию диетологов, относительно употребления воды в количестве 1,5-2 л в день, но не все ринулись ее соблюдать. У всех на это свои причины, например, отсутствие очищенной воды в доме или на работе, несмотря на то, что услуга вода с доставкой широко распространена в любом городе. Кому-то лень или совсем не нравится пить простую воду.Эксперты знают, как решить эту проблему, и в очередной раз решили напомнить о ее пользе:- очищает сосуды и весь организм в целом;- улучшает кровообращение;- поставляет кислород к мозгу, что положительно сказывается на его работе;- увлажняет кожу изнутри и предупреждает появление преждевременных морщин;- утоляет жажду лучше, чем какой-либо другой напиток;- стимулирует перистальтику кишечника и ускоряет метаболизм.Из вышеперечисленных полезных свойств очищенной воды понятно, что пить ее нужно обязательно и как можно больше.Как научиться пить много воды?1. Иметь при себе бутылку с водой. Она всегда должна оставаться в поле вашего зрения, так вы не будете забывать о том, что нужно ее пить.2. Поставить будильник, который станет лучшим напоминанием для вас о необходимости выпить стакан воды.3. С вечера у изголовья кровати поставьте большой стакан или чашку с водой, а утром, когда проснетесь, не вставая, опустошите емкость.4. Добавляйте в воду дольку лимона, лайма или апельсина, мед, тогда она будет иметь более приятный вкус.5. Выработайте привычку выпивать по стакану воды за 20 минут до еды и через 40 минут после нее, такой метод поможет улучшить пищеварение и похудеть.Пополнять запасы жидкости в организме следует и во время физической активности. Если вы посещаете тренажерный зал, то каждый 15 минут следует пить воды, так как она быстро выводится из организма с потом и может развиться обезвоживание, а это чревато преждевременным старением и замедлением метаболизма.К слову, диетологи рекомендуют рассчитывать необходимое количество воды для человека из расчета 30 мл на 1 кг его веса и если, допустим, он весит 100 кг, то за день должен выпивать не менее трех литров воды. Если масса тела начнет снижаться, то необходимо уменьшить и количество потребляемой воды, так как ее переизбыток может привести к отечности и другим проблемам со здоровьем.Эти советы медиков актуальны и для взрослых, и для детей, потому как растущему организму еще более важно поддерживать водный баланс, чтобы быть энергичным, активно мыслящим и трудоспособным.