Хронобиологическая диета: как питаться с учетом биоритмов

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Наши бабушки и дедушки не страдали от лишнего веса и меньше болели, хотя не читали книг по диетологии. Дело в том, что их рацион был более сбалансированным с точки зрения хронобиологии, считает швейцарский натуропат Филипп Гамондес. Они ели одни и те же продукты каждый день на завтрак, обед и ужин. Какие принципы питания старшего поколения нам нужно позаимствовать, рассказали эксперты.Хронобиологические принципы питания — не диета в классическом понимании, а разумный подход к питанию в соответствии с биоритмами человека. Для каждого приема пищи есть свои продукты, которые именно в это время принесут максимум пользы.1. «ЖИРНЫЙ» ЗАВТРАКВсе знают, что завтрак — главная еда дня и должен быть сытным. Но вопреки распространенному мнению, есть на завтрак лучше не углеводы, а жиры — как растительные, например авокадо и растительные масла, так и животные, например яйца и бекон. Когда мы получаем жир между 6 и 8 утра, это благотворно сказывается на работе всего организма.В начале дня жирная пища лучше усваивается, хорошо переваривается и способствует выработке витамина D в организме. Утром жир перерабатывается в коэнзим Q10 — это особенно важно для людей, которые занимаются спортом. Профессиональные тренеры всегда обращают внимание на уровень этого элемента у своих подопечных. Ведь он уменьшает гипоксическое повреждение ткани, вызванное недостатком кислорода, генерирует энергию и повышает выносливость.Европейцы на завтрак всегда ели омлет, ветчину и кашу с маслом. Так питались наши бабушки и дедушки. Но потом пришла мода на американский завтрак с тостами, сладким кофе, булочками и хлопьями. Американский рацион и стиль питания сейчас копируется во всех странах мира. Из-за этого даже китайцы, которые всегда были одной из самых худых наций, сегодня столкнулись с проблемой ожирения.Нет ничего полезнее в начале дня, чем три сырых перепелиных яйца с оливковым маслом, лимоном и имбирем, цельнозерновой хлеб с топленым маслом и стакан кефира. После такого завтрака до 12 часов нужно ничего не есть.2. БЕЛКОВЫЙ ОБЕДОбедать нужно в промежутке между 12 и 14 часами. В это время организму необходим животный протеин. Лучше всего — красное мясо. Сейчас многие диетологи выступают за вегетарианскую диету, мол, мясо вызывает рак толстого кишечника. Но согласно статистическим данным, меньше всех болеют им жители Аргентины. А они каждый день едят стейки. Мясо там не считается вредным.Однако важно соблюдать два условия. Мясо нельзя есть с углеводами и крахмалом, то есть с картошкой или макаронами. Лучшее дополнение к мясу — салат и зеленые овощи. Мясо правильно готовить быстро и при температуре не более 120 градусов. При долгой жарке на гриле выделяются канцерогены.3. СЛАДКИЙ ПОЛДНИКЗа последние 30 лет у детей на 30% выросла заболеваемость раком и диабетом. А все потому, что мы стали употреблять слишком много сахара. В 1900 году среднестатистический европеец съедал в среднем 5 кг сахара в год. Сейчас — 90 кг! Сахар преследует нас повсюду. Он есть даже в продуктах, которые кажутся полезными, — в апельсиновом соке, хлопьях для завтрака, йогуртах и фитнес-батончиках.Однако совсем отказываться от сладкого необязательно. Вспомните, как мама давала вам около 4-5 часов вечера печенье и сладкое молоко, чтобы вы «дотянули» до ужина. Это было очень верно. Потому что через три часа сахар трансформируется в «гормон счастья» серотонин, который поможет легко и спокойно уснуть. Если вы хотите совсем исключить промышленный сахар из рациона, ешьте на полдник сладкий фрукт или ягоды. Такой легкий перекус поможет вам меньше съесть на ужин.4. ЛЕГКИЙ УЖИНПоследний прием пищи в 7-8 вечера должен быть максимально простым: жирная рыба, белое мясо или морепродукты. И обязательно овощи, но не сырые, а приготовленные. Запивать ужин нужно теплым чаем. А вот холодную воду вечером пить нельзя, она тормозит метаболизм.5. ИСКЛЮЧИТЕ МОЛОКО И ХЛЕББезглютеновые и безлактозные продукты — не просто модный тренд в диетологии. Из-за промышленной обработки и молоко, и хлеб уже совсем не такие, какими были раньше. В 1970-х годах произошла зеленая революция. Чтобы накормить всех в условиях дефицита хлеба, пшеницу генетически модифицировали: раньше у нее было 4 хромосомы в зерне, а сейчас 26. Такой хлеб хуже усваивается, ведь наша пищеварительная система не менялась со времен пещерного человека, а продукты питания сильно трансформировались.Похожая история и с молоком. Раньше наши бабушки кипятили молоко и снимали пенку. В ней собиралась большая часть лактозы, которая способствует набору веса. Сейчас мы ничего не кипятим, а покупаем в пакетах пастеризованное молоко. И эта пенка остается внутри. Поэтому многие люди полнеют именно от молока.