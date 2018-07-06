Ученые оценили ущерб женскому здоровью от сверхурочной работы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперты не советуют женщинам задерживаться на работе.Женщинам вредно помногу работать. Во всяком случае, на них сверхурочные часы производят намного больший негативный эффект, чем на мужчин.Под влиянием стресса они наносят все больший вред своему здоровью, в то время как мужчины продолжают вредить себе в обычном режиме.Напряженный график работы на женщинах сказываются заметно сильнее и негативнее, чем на мужчинах: долгие часы, проведенные в офисе, заставляют их пить слишком много кофе, выкуривать дикое количество сигарет и поедать вредную пищу из фастфудов.Хотя представители обоих полов перестают злоупотреблять выпивкой, когда больше времени сидят на работе, женщины заодно начинают испытывать непреодолимое влечение к разным нездоровым закускам.Неудивительно, что женщины и мужчины по-разному работают, ведь даже генетически они сильно отличаются друг от друга. Как объявил на днях коллектив Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в ходе проведенного исследования им удалось установить, что тысячи идентичных генов в одинаковых органах мужчин и женщин ведут себя по-разному. Возможно, именно поэтому одна и та же болезнь часто развивается неодинаково у мужчин и женщин и требует различного лечения.