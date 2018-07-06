Медики рассказали, что нельзя делать утром

Ученые из США подтвердили известную поговоркуУченые из Университета штата Пенсильвания в США выяснили, что люди, которые просыпаются с ожиданием напряженного стрессового дня, действительно его проживают.По словам исследователей, единственное, чего людям следует опасаться, – это страх. Потому что даже если то, чего вы боитесь, не происходит, ваш внутренний прогноз отвлечет ограниченные ресурсы памяти и запрограммирует его соответствующим образом."Люди могут предвидеть какие-то события до того, как они произойдут. Это может помочь нам подготовиться и даже предотвратить определенные ситуации", – объясняет одна из авторов исследования, когнитивный психолог Жиншил Хаян (Jinshil Hyun) из Университета штата Пенсильвания. – Но вышеуказанная способность может и нанести вред нашей памяти, независимо от того, происходят ли ожидаемые стрессовые события или нет".Чтобы проверить свою гипотезу, команда исследовательницы Жиншил Хаян в течении двух недель исследовала 240 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Каждый день участники эксперимента использовали приложение для смартфонов, которое измеряло у них уровень стресса. Программа спрашивала людей, ожидают ли они, что их день будет напряженным. Кроме этого в течение дня испытуемые оценивали свой текущий уровень стресса еще пять раз. Наконец, ночью они отвечали на главный вопрос: "Каким, согласно их настрою, будет завтрашний день?".В конце эксперимента исследователи обнаружили, что более высокий уровень ожидания возможных стрессов и эмоциональных напряжения утром был связан с нарушением памяти. Хотя, что интересно, стресс, ожидаемый испытуемыми вечером, никак не влиял на работу мозга."Люди часто говорят, что завтрак – это самый важный прием пищи, точно также эмоциональная перспектива с утра – это фундамент вашего дня. Если вы просыпаетесь с определенными надеждами на этот день, в каком-то смысле якорь уже брошен. Ожидание напряженного дня вызывает определенные эффекты в мозгу. И даже если с вами не произойдет никаких стрессовых ситуаций, ваш настрой запустит негативную программу", – говорит нейропсихолог Мартин Сливински (Martin Sliwinski).