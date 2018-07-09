Медики рассказали, как быстро вылечить ячмень

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Пациенты часто задают вопрос, что делать, если вышел ячмень на глазу.Ячмень часто встречается не только у детей, но и у взрослых. Это заболевание возникает при воспалительном процессе, который начинается в сальной железе глаза. Такая проблема часто возникает из-за переохлаждения организма, а также если у человека снижается иммунитет или больной не соблюдает простые правила гигиены.Когда развивается ячмень на глазу, возникает актуальный вопрос, как лечить заболевание дома быстро. Гнойник мешает нормальной жизни, поэтому избавиться от него хочется в самые короткие сроки.Основные причины развития воспаленияПрежде чем разбираться в том, как быстро лечить ячмень на глазу в домашних условиях, следует выяснить причины его появления. Главная причина развития воспаления заключается в несоблюдении простой гигиены. Достаточно грязными руками почесать глаз или использовать для вытирания лица грязное полотенце.Иногда ячмень развивается из-за попадания соринки на слизистую глаза. Из-за этого происходит поражение сальной железы, и в ней возникает воспалительный процесс.Вероятность инфицирования повышается, если у пациента снижены защитные силы организма.Существуют и другие факторы, которые могут спровоцировать развитие ячменя на глазу:Переохлаждение. Достаточно переохладить организм один раз, чтобы возникло воспаление на веке. Спровоцировать развитие гнойника может долгое пребывание на холоде.Пониженный иммунитет. Еще одна весьма распространенная причина, в этом случае ячмень возникает часто. Чтобы справиться с проблемой, достаточно повысить иммунитет организма. Очень полезно использовать закаливание, не менее эффективны ванночки для глаз с прохладной водой.Клещ демодекс. Микроорганизм поселяется на ресницах человека, и может привести к воспалительному процессу.Хронические заболевания. К ним можно отнести блефарит в хронической форме, сахарный диабет и себорею. Люди с этими недугами наиболее склонны к инфицированию глазного века.Косметические средства. При использовании косметики низкого качества, может возникнуть ячмень.Риск инфицирования повышается у тех людей, которые редко выходят на свежий воздух. Также развитию воспаления подвержены те пациенты, в организме которых не хватает витаминных компонентов, часто недостаток гемоглобина приводит к ячменю.При развитии инфекции, больной не опасен для окружающих, так как заболевание не передается.Симптомы недугаКогда назревает ячмень на глазу, он проявляет себя симптомами, на этом этапе необходимо выяснить, как лечить недуг быстро дома, чтобы воспаление не распространилось. Для начала мы опишем основные признаки, которыми проявляет себя инфицирование глазного века. К ним относят:появление зуда и жжения в области века;возникают неприятные и дискомфортные ощущения;край века при прикосновении становится болезненным;если на инфицированный участок надавить, то он увеличивается в размере;возникает ощущение постороннего предмета в глазу;воспалительный процесс может задеть глазное яблоко;в пораженном месте наблюдается покраснение;при серьезном воспалении может повышаться температура тела;развивается отечность;если поражение серьезное, то глаз открывается с трудом или не открывается вообще;на третий день инфицирования, начинает развиваться гнойник.Когда на третьи сутки начинает появляется гнойник, то он выглядит как белая или желтая точка небольшого размера, она отлично видна через кожу. Если ячмень развивается во внутренней части века, то гнойник может быть незаметен. Когда гнойник вскрывается самостоятельно, больной чувствует облегчение состояния, так как гной устраняется и воспаление снижается.Практически в 70% случаев воспаление проходит самостоятельно и без каких либо осложнений.Все же когда возникает ячмень на глазу, пациенты ищут ответ, как лечить дома быстро с помощью медикаментов и народными средствами. Терапия помогает ускорить процесс выздоровления на несколько дней.Глазные капли с антибиотикомПациенты часто задают вопрос, что делать, если вышел ячмень на глазу, а также как можно лечить заболевание дома быстро. Для этого фармацевтические компании разработали специальные капли, в составе которых содержатся антибиотики. Они оказывают положительное влияние на инфицированный глаз, устраняя воспалительный процесс и ускоряя процесс выздоровления.К наиболее эффективным средствам от ячменя можно отнести:Капли Тобрадекс. В составе лекарства содержится вещество тобрамицин, которое относится к антибиотикам нового поколения. Тобрамицин очень эффективен, и помогает уничтожить стрептококк, кишечную палочку и стафилококк. Обладает сильным противовирусным эффектом. Стоит отметить, что капли нельзя использовать для лечения заболевания у детей до одного года жизни, а также при кормлении грудным молоком и в период вынашивания ребенка. В некоторых случаях встречается аллергическая реакция.Левомицетин. В основе лекарственного препарата лежит хлорамфеникол, это вещество в медицине относится к универсальным антибиотикам, который поражает различные виды бактерий. Левомицетин помогает уничтожить даже те бактерии, которые устойчивы к остальным видам антибактериальных средств. Вещества из каплей легко проникают в кровь, поэтому средство не используется в период вынашивания ребенка, а также при заболеваниях почек, в период кормления ребенка грудным молоком и при заболеваниях сердца.Флоксал. Это отличный вариант, как лечить ячмень на глазу у ребенка, препарат можно использовать дома, он быстро снимает симптомы инфекции на глазу. В составе содержится антибиотик офлоксацин, который помогает уничтожить микроорганизмы, которые привели к воспалительному процессу. Применяют капли как для взрослых, так и для детей, но для ребенка дозировка уточняется у врача. К противопоказаниям относят аллергическую реакцию на компоненты в составе.Гентамицин. Антибиотик высокого качества, который дает возможность вылечить заболевание за максимально короткий промежуток времени. Стоит отметить, что капли имеют высокую цену, и оказывают сильное воздействие на организм, поэтому используют их только по назначению доктора, и только при осложнениях при ячмене. К противопоказаниям к применению относят детский возраст до двенадцати лет, период кормления ребенка грудным молоком, вынашивание малыша, а также глазной туберкулез, заболевания грибкового характера и аллергические реакции на компоненты.Практически все эти капли можно приобрести в аптеке без рецепта от врача. Но чтобы не нанести вреда здоровью, следует проконсультироваться об их применении с доктором.Лечение обязательно проводят до конца, нельзя прерывать курс, назначенный окулистом, так как это может привести к повторному развитию инфекции.