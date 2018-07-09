Диетологи назвали основные правила питания для мужчин

Эксперты подсказали, как питаться мужчинам в разном возрасте.Что такое здоровое питание для мужчин? Как правильно питаться в молодости, и от чего следует отказаться, когда вам 45 и больше? На эти вопросы ответили эксперты.ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН – КАКОЕ ОНО?Как известно, правильное питание для мужчин, для женщин и для детей – это принципиально разные вещи. Мужчина – добытчик и охотник, и поэтому природой ему дано больше мышц и выносливости, что, естественно, требует энергии. Сбалансированное питание для мужчины помогает ему сохранять ясный ум, хорошее физическое состояние, а также потенцию.Есть несколько общих правил, которых следует придерживаться каждому мужчине. Во-первых, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Так вы не наберете лишние килограммы. Если вы склонны к полноте, то следует считать калории и ограничивать себя в потреблении углеводистой пищи, которая основным виновником лишнего веса. Как правило, до 45 лет метаболизм работает неплохо, и даже если вы немного переедаете, то это не откладывается на фигуре, при условии, конечно же, активного образа жизни. Спорт – важная составляющая в жизни каждого мужчины.ЧТО ВРЕДНО ЕСТЬ МУЖЧИНАМ?Не важно, вам 18 или 70, но эти продукты не должны входить в ваш рацион питания. Старайтесь минимизировать их употребление, а от некоторых лучше отказаться вовсе.Сахар и соль. Сладкая и соленая, но белая смерть… Так называют эти продукты, которые имеются в каждой кухне. Полностью отказаться от них, наверное, не получиться, а вот свести употребление к минимуму – обязательно условие здорового образа жизни. При этом следует проявлять бдительность, поскольку много сахара и соли содержится уже в готовых продуктах – газированных напитках и полуфабрикатах.Кофеин. Употребление кофе лучше минимизировать до 1 чашки в день, при условии, что это натуральный кофе. Установлено, что избыточное поступление кофеина в организм тормозит выработку тестостерона – основного мужского полового гормона, из-за чего ухудшается и производство сперматозоидов, а также снижается либидо.Продукты и сои. В сое содержится много фитоэстрогенов – это растительные аналоги женских половых гормонов. Попадая в мужской организм, они снижают выработку андрогенов, способствуют увеличению массы тела и снижают половое влечение.Мясо. Здесь нужно оговориться, поскольку не всякое мясо вредно мужчине. Более того, мясо мужчине полезно, если, конечно, речь идет о натуральном мясе, не выращенном на гормонах. К сожалению, сегодня в мясе содержится много гормональных веществ, которые вводят скотине для того, чтобы она быстрее росла и набирала мышечную массу. Если у вас есть доступ к мясу, которое выращено без использования химии, то ешьте на здоровье. Однако и тут нужно помнить, что чрезмерное употребление мяса и мясных продуктов может повышать вероятность развития рака кишечника. Эта связь уже установлена учеными, и ВОЗ рекомендует ограничивать употребление мяса.Растительные масла. Во-первых, это слишком калорийно. Если вы едите салат, заправленный маслом, то калорийность его увеличивается в разы. Склонным к полноте мужчинам употреблять растительное масло не желательно.Копчености. Это любимое «лакомство» для многих мужчин. Однако есть их совсем нежелательно, лучше всего полностью исключить все копчености из вашего рациона. В них содержатся коптильные вещества, которые негативно отражаются на состоянии мужской половой сферы, в частности, на тканях яичек.Белый хлеб. Если это хлеб с использованием дрожжей, то смело исключайте его из своего рациона питания. Лучшим выбором для вас будут бездрожжевой лаваш или хлеб на закваске с отрубями. Хлеб – очень полезный для здоровья продукт, дающий вашему организму множество питательных веществ, микро- и макроэлементов. Однако современный хлеб лишен всех этих полезных качеств. Для его приготовления используют обработанную муку далеко не лучшего качества, из-за чего хлеб очень быстро портиться, и в нем заводится плесень. А настоящий не портится, он просто черствеет – сушится и становится твердым.ПИТАНИЕ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТЕсли вам еще нет 30 лет, то погрешности в питании не так ярко будут сказываться на вашем самочувствии. Организм до 28-30 все еще развивается и формируется, и поэтому полноценное сбалансированное питание будет способствовать органичному развитию всех органов и систем.Естественно, основу любого рациона питания составляют белки, жиры и углеводы. При этом врачи не рекомендуют налегать на мясо. Ведь белок, необходимый для построения мышечной системы, можно получать из рыбы, морепродуктов, молочных продуктов. При этом рыбе и морепродуктам следует уделить особое внимание. Рыба, особенно морская, богата не только белком, но и полезными жирами, а также микроэлементами.Что касается углеводов, то получать их лучше всего из зерновых, а также овощей и фруктов. К тому же, в овощах содержится клетчатка и другие балластные вещества, необходимые для нормального пищеварения.Многие пренебрежительно относятся к жирам, полагая, что от них один только вред. Однако это вовсе не так. Примечательно, что полнеем мы, главным образом, из-за углеводов, которые превращаются в нашем организме в жировые отложение. Если в вашем рационе питание немного углеводов, то вес набирать вы не будете. Самыми полезными жирами являются полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в жирной морской рыбе, оливковом или льняном масле.ВЫВОДЫОсновное правило для мужчин до 30 лет – не переедать, а также не увлекаться фаст-фудом и полуфабрикатами. Если вы занимаетесь спортом, то должны хорошо питаться, и в строгих ограничениях в рационе питания нет никакой необходимости.ПИТАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 30-45 ЛЕТПринципы здорового питания сохраняются. Вы, как и прежде, минимизируете употребление запретных продуктов, указанных выше, а также следите за тем, чтобы в вашем рационе питания было достаточно овощей, фруктов и зерновых.Большинство мужчин после 30 лет начинает вести менее активный образ жизни. Кроме того, в организме возникают изменения, которые тормозят метаболизм. Уровень тестостерона немного снижается, мужчина становится не таким активным, как прежде. Такие физиологические изменения могут стать причиной появления лишнего веса, особенно, если у вас имеются нездоровые пищевые привычки.Чтобы избежать такого положения дел, в свой рацион питания следует ввести больше овощей. Чаще заменяйте мясо рыбой, а если и едите мясо, то отдавайте предпочтение нежирным сортам, например, индейке или телятине.Ешьте больше морепродуктов, поскольку в них содержится цинк. Это важнейший микроэлемент, необходимый для нормальной деятельности мужской половой системы.ВЫВОДЫМужчине после 30 лет нужно внимательнее следить за калорийностью рациона. Если раньше вы не занимались спортом, то самое время начать заниматься быстрой ходьбой, бегом или плаванием. Это лучший способ держать себя в форме. Появление лишнего веса в этом возрасте вызывает цепную реакцию. Из-за этого снижается уровень тестостерона, что только ускоряет набор лишних килограммов.ПИТАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН СТАРШЕ 45 ЛЕТСогласно новым рекомендациям ВОЗ, мужчина считается молодым до 45 лет, а возраст 45-60 лет считается зрелостью. Поэтому, если вы ведете правильный образ жизни, то у вас есть все шансы выглядеть отлично и в 45, и в 60.Вам обязательно нужно обратить внимание на время приема пищи. Старайтесь питаться в одно и то же время. Количество приемов пищи лучше сократить до 3. Распространенное мнение о пользе дробного питания уже развенчали. Если вы питаетесь 5-6 раз в сутки, то уровень инсулина в вашем организме постоянно высокий, что чревато развитием сахарного диабета. Поэтому питайтесь трижды в день, а еще лучше – 2 раза в день, если у вас нет никаких противопоказаний.Когда вам больше 45, то ваш организм становится подвержен многим хроническим заболеваниям, в том числе и болезням ЖКТ. Будьте бдительными, не ленитесь проходить профилактические осмотры и советуйтесь со своим врачом касательно питания.Мяса после 45 лет должно быть совсем мало. Всего 1-2 раза в неделю по 200 граммов мяса будет вполне достаточно для вашего организма. Рацион питания преимущественно должен быть растительным. Внимательно следите за потреблением калорий и не допускайте появления лишнего веса. Помните, что сложности в поддержании веса, когда вам за 45, это всего лишь отговорки ленивых людей. Худеть и поддерживать форму можно и в 80, было бы желание и воля.ВЫВОДЫМужчинам, старше 45 лет, нужно быть более избирательными. Сведите к минимуму потребление мяса. Налегайте на овощи. Не увлекайтесь фруктами, поскольку в них много сахара. Продолжайте заниматься спортом, это залог вашего прекрасного самочувствия.