Медики рассказали, почему человек заикается

Люди с заиканием в значительно большей степени подвержены рискам развития социального тревожного расстройства.Ученые из Университета Флиндерса в Австралии, проводя исследование по поиску новых методов терапии заикания, сделали вывод о том, что этот речевой дефект связан с социофобией.Как пояснили авторы новой работы, ими были рассмотрены такие нарушения когнитивного свойства, как боязнь критики и негативной оценки. Еще ранее высказывалась мысль о том, что с этими отклонениями связано развитие заикания, — и проведенное австралийскими учеными исследование это подтвердило.Оказалось, что люди с заиканием в значительно большей степени подвержены рискам развития социального тревожного расстройства, чем не заики. Подобное расстройство, утверждают авторы проекта, развивается из-за издевательств, которым как правило подвергаются еще в детстве. Также они полагают, что социофобия способны вызывать рецидивы заикания у взрослых даже после удачного лечения.Заикание — это речедвигательный невроз, он входит в международную классификацию болезней и относится к эмоциональным расстройствам, начинающимся в детском и подростковом возрасте. Под этим явлением часто скрываются очень серьезные психологические и личностные проблемы, но причинами нарушения могут быть и сугубо физиологические особенности — изменения в головном мозге из-за нехватки кислорода у плода во время беременности, родовая травма, травма головы в детстве.Если человек начинает заикаться во взрослом возрасте, это может быть сигналом опасных изменений в состоянии головного мозга.