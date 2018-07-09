Детское меню: чем полезны лактобактерии?

Помимо прочего отрицательное воздействие на иммунитет ребенка могут оказывать самые разные факторы, как например: недоношенность; искусственное вскармливание; лечение антибиотиками; нехватка витаминов (в первую очередь С, А и D).Свою роль играют также частые поносы и запоры, разнообразные пищевые аллергии, а также экзема. В последнее время ученые доказали, что большинство факторов снижения имунной функции так или иначе связаны с функциями кишечника.И этому есть как минимум одно логичное объяснение: лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником, составляет не менее 70% всей иммунной системы – поэтому нарушения в работе кишечника, которые так часты у детей, неизбежно сказываются на их иммунитете. Также установлена связь между состоянием микрофлоры кишечника и иммунитетом.В связи с этим возникает вопрос нормализации баланса кишечной микрофлоры – ее, например, можно добиться с помощью приема пробиотических добавок или продуктов питания, содержащих культуры лактобактерий (полезных молочнокислых микроорганизмов).Таким образом, при правильном выборе пробиотика для ребенка увеличение сопротивляемости организма инфекциям не только не сопровождается повышением склонности к развитию аллергии, но и обеспечивает уменьшение аллергизации. Такими свойствами обладают в частности лактобактерии. Известно и положительное влияние на кишечный иммунитет и других микроорганизмов – бифидобактерий, родственных лактобактериям.