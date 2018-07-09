Детское меню: чем полезны лактобактерии?
Свою роль играют также частые поносы и запоры, разнообразные пищевые аллергии, а также экзема. В последнее время ученые доказали, что большинство факторов снижения имунной функции так или иначе связаны с функциями кишечника.
И этому есть как минимум одно логичное объяснение: лимфоидная ткань, ассоциированная с кишечником, составляет не менее 70% всей иммунной системы – поэтому нарушения в работе кишечника, которые так часты у детей, неизбежно сказываются на их иммунитете. Также установлена связь между состоянием микрофлоры кишечника и иммунитетом.
В связи с этим возникает вопрос нормализации баланса кишечной микрофлоры – ее, например, можно добиться с помощью приема пробиотических добавок или продуктов питания, содержащих культуры лактобактерий (полезных молочнокислых микроорганизмов).
Таким образом, при правильном выборе пробиотика для ребенка увеличение сопротивляемости организма инфекциям не только не сопровождается повышением склонности к развитию аллергии, но и обеспечивает уменьшение аллергизации. Такими свойствами обладают в частности лактобактерии. Известно и положительное влияние на кишечный иммунитет и других микроорганизмов – бифидобактерий, родственных лактобактериям.
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