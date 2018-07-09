Гонорею часто лечат неправильно

Исследователи оценили соблюдение рекомендаций CDC, проверив случайную выборку в семи центрах, участвующих программе наблюдения за распространенностью венерических инфекций.Новые данные показывают, что в США 18,7% пациентов с гонореей не получают схему лечения, рекомендованную Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Рекомендуемое лечение неосложненной гонореи – применение двух антибиотиков (250 мг цефтриаксона внутримышечно плюс 1 г азитромицина перорально). Однако эксперты обнаружили, что только 81,3% пациентов с этой инфекцией получили рекомендованный режим.Среди наиболее распространенных ошибок врачей, которые встречались в рецептах, были цефтриаксон 250 мг (5,9%), цефтриаксон в произвольной дозе и доксициклин (4,4%), а также один только азитромицин (3,1%).Также исследователи обнаружили, что больные, у которых заболевания, передающихся половым путем (ЗППП), были диагностированы в центрах планирования семьи или репродуктивного здоровья, чаще получали адекватную схему лечения, чем те, которым диагноз поставили в других местах. Примечательно, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, также чаще получали рекомендованный режим терапии.