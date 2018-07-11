Длительное употребление антибиотиков разрушительно действует на мозг

Группе ученых из Германии удалось выяснить, что продолжительное употребление антибиотиков негативно отражается на работоспособности головного мозга. Все потому, что работа мозга человека зависит от количества здоровых бактерий в его кишечнике.По мнению немецких ученых, именно этот фактор оказывает влияние на сознание человека. В организме человека имеются особые иммунные клетки, которые являются промежуточным звеном между головным мозгом и бактериями кишечника. Данные клетки могут влиять на появление симптомов психического расстройства. Контакт между кишечником и мозгом устанавливается и поддерживается посредством гормонов, обмен веществ и прямых нейронных связей.Для участия в исследовании специалисты задействовали грызунов, которые прошли длительный курс лечения антибиотиками. Далее за их состоянием наблюдали ученые. У подопытных животных отмечалось уменьшение количества новых нервных клеток в области гиппокампа мозга.После длительного лечения антибиотиками память грызунов существенно ухудшилась. Относительно человека следует отметить, что на функции головного мозга негативное влияние оказывают все антибиотики без исключения. Результаты Данные полученные во время исследования немецких ученых позволят использовать полученные результаты для лечения людей, страдающих от психических расстройств.