Ученые выяснили, как предотвратить врожденные дефекты ребенка до зачатия
Согласно исследованию, представленному на этой неделе, ученые могут исправить дефектную ДНК в сперме отца, прежде чем она оплодотворит яйцеклетку.
Технология генной обработки показала, что она способна полностью обезвредить плохую ДНК и заменить ее в самих эмбрионах.
Таким образом, ученые близки к тому, чтобы задолго до рождения ребенка предотвращать врожденные дефекты и опасные заболевания, которые идут на генетическом уровне.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.neboley.com.ua - Добавил kasandra в категорию Педиатрия
Добавить комментарий