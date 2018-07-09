Ученые выяснили, как предотвратить врожденные дефекты ребенка до зачатия

Новые исследования специалистов из Университета Вайля Корнелла показывают, что ДНК в сперме может быть исправлена с помощью уникальных технологий, которые используют короткий, но мощный электрический шок.Согласно исследованию, представленному на этой неделе, ученые могут исправить дефектную ДНК в сперме отца, прежде чем она оплодотворит яйцеклетку.Технология генной обработки показала, что она способна полностью обезвредить плохую ДНК и заменить ее в самих эмбрионах.Таким образом, ученые близки к тому, чтобы задолго до рождения ребенка предотвращать врожденные дефекты и опасные заболевания, которые идут на генетическом уровне.