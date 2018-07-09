Ранний брак грозит супругам ожирением

После проведения десятилетнего исследования, ученые пришли к выводу, что ранние браки напрямую связаны с ожирением. И причин для этого несколько, но, главными являются появляющееся у супругов нежелание следить за формами своего тела, перееданием, а также начинают вести пассивный образ жизни.Для реализации исследования ученым из Мичиганского университета понадобилось 10 лет. Специалисты хотели узнать, какими последствиями на человеческий организм чреват ранний брак. Как выяснилось, они действительно имеются и выражаются в виде ожирения, проявляющиеся у 65% пар, которые узаконили свои отношения до окончания ВУЗа.По мнению ученых это обусловлено простыми и понятными причинами. Супруги больше времени начинают проводить сидя дома, что способствует снижению жизненного ритма. Это в свою очередь влечет за собой тот факт, что повышается потребность в пище, поскольку, как выяснили эксперты, многие люди чрезмерно питаются просто «от скуки и безделья».Не менее важным также является и то, что у супругов абсолютно пропадает желание нравиться друг другу, в результате они просто перестают следить за своим внешним видом и физической формой.