Как проще победить депрессию и сердечные болезни
«Фитнес для человека в среднем возрасте целителен при депрессии не менее, чем антидепрессанты, а также уменьшает риск развития сердечных заболеваний в последующие годы», - приводится в журнале мнение авторов, ученых из университета Юго-Западного Техаса и Куперовского института.
В их исследовании приняли участие почти 18 тысяч человек, средний возраст которых составлял 50 лет. Наблюдения за ними побудили ученых сделать вывод о том, что физическая активность имеет очень важное значение для состояния психики.
В частности, медики выяснили, что те из добровольцев, кому была диагностирована депрессия, смогли понизить свой риск смерти от сердечных болезней на 56%, начав регулярно заниматься фитнесом. В свою очередь те люди, которые к началу проекта уже находились в хорошей физической форме, имели на 16% более низкий риск пострадать от депрессии.
По словам ученых, депрессия является фактором риска развития ряда заболеваний, в том числе болезней сердца и почек, диабета, ожирения. Человеку с данным нарушением бывает трудно заниматься фитнесом на регулярной основе, но медики призывают прикладывать все усилия к тому, чтобы эти занятия продолжались - не опускать руки и продолжать, даже если был сделан большой перерыв.
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