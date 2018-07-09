Как проще победить депрессию и сердечные болезни

Опубликованы результаты нового исследования американских врачей, которые свидетельствуют о необычайной полезности фитнеса для здоровья психики и сердечно-сосудистой системы.«Фитнес для человека в среднем возрасте целителен при депрессии не менее, чем антидепрессанты, а также уменьшает риск развития сердечных заболеваний в последующие годы», - приводится в журнале мнение авторов, ученых из университета Юго-Западного Техаса и Куперовского института.В их исследовании приняли участие почти 18 тысяч человек, средний возраст которых составлял 50 лет. Наблюдения за ними побудили ученых сделать вывод о том, что физическая активность имеет очень важное значение для состояния психики.В частности, медики выяснили, что те из добровольцев, кому была диагностирована депрессия, смогли понизить свой риск смерти от сердечных болезней на 56%, начав регулярно заниматься фитнесом. В свою очередь те люди, которые к началу проекта уже находились в хорошей физической форме, имели на 16% более низкий риск пострадать от депрессии.По словам ученых, депрессия является фактором риска развития ряда заболеваний, в том числе болезней сердца и почек, диабета, ожирения. Человеку с данным нарушением бывает трудно заниматься фитнесом на регулярной основе, но медики призывают прикладывать все усилия к тому, чтобы эти занятия продолжались - не опускать руки и продолжать, даже если был сделан большой перерыв.