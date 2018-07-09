Меньше мышц и больше жира: факторы риска старческого слабоумия

Значительная потеря мышечной массы в пожилом возрасте, сочетающаяся с увеличением жировых отложений, часто может говорить о риске развития старческого слабоумия или болезни Альцгеймера.«Тощий жир» (skinny fat) – низкая мышечная масса в сочетании с высокой жировой массой – может быть важным прогностическим фактором когнитивных способностей пожилых людей. Поскольку саркопения (потеря мышечной ткани) является частью процесса естественного старения, а ожирение отрицательно влияет на общее состояние здоровья и когнитивную функцию, их сосуществование усугубляет угрозу, превосходя их эффекты поодиночке.У 353 участников, средний возраст которых составил 69 лет, оценивалась взаимосвязь саркопенического ожирения (тощего жира) и способности выполнять различные когнитивные тесты. Сюда включалось:посещение клиники;достоверные когнитивные тесты (Монреальская шкала оценки когнитивных функций, названия животных);функциональные испытания (сила сжатия и вставание со стула);состав тела (мышечная масса, индекс массы тела, процент жировых отложений).Результаты исследования выявили наихудшие показатели глобальных когнитивных функций именно при саркопеническом ожирении. Далее следует саркопения сама по себе, а затем - ожирение. Саркопенный компонент с ожирением, вероятно, вместе создают аддитивный эффект (суммируются), распространяющийся на специфические познавательные навыки, в частности, исполнительную функцию.«Саркопения была связана с глобальными когнитивными нарушениями и дисфункцией в определенных когнитивных навыках, включая память, скорость и исполнительные функции, - рассказал ведущий автор, врач Джеймс Э. Галвин (James E.Galvin), магистр в области общественного здравоохранения, один из самых известных нейробиологов страны. - Понимание механизмов, с помощью которых этот синдром может влиять на познание, важно, поскольку оно может информировать об усилиях по предотвращению снижения когнитивных способностей в более позднем возрасте, ориентируясь на группы риска с дисбалансом между мышечной и жировой массой. Они могут воспользоваться программами, касающимися снижения когнитивной функции, для поддержки и улучшения мышечной силы и предупреждения ожирения».Ожирение может способствовать риску нарушения исполнительной функции через сосудистые, поведенческие, метаболические и воспалительные механизмы или быть результатом снижения импульсного контроля, самоконтроля и целенаправленного поведения у лиц с нарушенной исполнительной функцией, что отрицательно влияет на способность по поддержанию энергетического баланса. Точные механизмы еще предстоит определить, хотя были предложены несколько вариантов - сидячий образ жизни, воспаление и повреждение сосудов. Саркопения, в свою очередь, связывается с нарушениями способностей, относящихся к разрешению конфликтов и избирательному вниманию.Исследователи предупреждают, что изменения в композиционном составе тела, в том числе, сдвиг в сторону увеличения жировой массы и снижения мышечной, представляют значительную проблему среди пожилых людей, поскольку могут приводить к различным негативным последствиям для здоровья, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания. Саркопения, либо сама по себе, либо при наличии ожирения, может использоваться в клинической практике для оценки потенциального риска когнитивных нарушений.Валерия Сема