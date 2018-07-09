Госдума разрешит доступ родственников пациентов в реанимацию

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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации. При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, говорится в сообщении партии «Единая Россия».Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 79 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», обеспечивают возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента отделений реанимации и интенсивной терапии при оказании больному стационарной медицинской помощи.Автором законопроекта стал член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель направления партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Николай Герасименко. По словам парламентария, сегодня доступ практически ограничен, так как в законе написано, что медучреждения должны создавать условия для посещения, но обязанности разрешить посещения нет.«Все отдается на откуп главного врача и заведующего отделением реанимации. Поэтому в одних отделениях допускают, например, у нас есть такое понятие, как «открытая реанимация», а в других – нет. Данный законопроект позволит упорядочить этот процесс и введет обязанность медицинской организации допускать пребывание родственников в реанимации», – пояснил Герасименко, отметив, что порядок посещения будет определяться нормативным актом Минздрава России.