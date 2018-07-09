Продажи глюкометров в РФ выросли на 35%
В 2018 году на аптечных полках можно было приобрести приборы 20 различных брендов от 14 фирм-производителей (52 полных наименования). Средневзвешенная стоимость составляет 856,9 руб., цена на устройства за год снизилась на 16,1%. Самым дорогим стал глюкометр Easy Touch – его средневзвешенная цена составила 4 315,6 рублей, самым дешёвым прибором – Glucodr (в среднем 709,5 рублей за упаковку).
ТОП-3 бренда заняли 97,8% рынка в рублях и 97,7% в упаковках. В январе-мае 2018 года наиболее востребованным глюкометром оказался импортный бренд Accu-Chek производства F.Hoffmann-La Roche (41,6% в рублях и 45,0% в упаковках).
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