Недостаток железа – серьезная проблема, которая может привести к появлению анемииКогда уровень железа в крови падает, красные кровяные тельца не могут вырабатывать гемоглобин, это приводит к усталости и анемии.Вашему организму требуется постоянно пополнять запас железа, чтобы поддерживать уровень гемоглобина и Вашу продуктивность.Этого можно достичь, употребляя богатые железом фрукты. В некоторых продуктах железа больше, чем в других, например, в горстке инжира, финиках, абрикосах, гранатах или изюме.Железо также играет огромную роль в доставке кислорода и воды ко всем органам тела. Железо из других продуктов, кроме мяса, не так легко усваивается организмом. Поэтому дефицит железа чаще всего наблюдается у вегетарианцев и веганов, им требуется употреблять витамин С для лучшего усвоения железа.Вот список фруктов, богатых железом. Добавьте эти продукты в свой рацион и почувствуйте прилив энергии и здоровья, избавьтесь от дефицита железа в крови.7 богатых железом фруктов для предотвращения анемии.1. Финики.Это очень сладкий питательный фрукт, употребляется свежим или высушенным, он дарит энергию и славится своим запасом железа. В составе 250 гр. фиников 3 миллиграмма железа. Финики с молоком – идеальный вариант здорового завтрака для предотвращения железодефицитной анемии. Их можно также использовать для приготовления различных сладостей. Добавляйте финики в салаты, выпечку, джемы.2. Абрикосы.Абрикосы богаты протеином, углеводами, витамином А, железом и другими минералами. Особо богата железом курага (сушенные абрикосы), которая может хранится несколько месяцев и оставаться свежей. 100 гр. кураги содержит половину нормы железа в день.Свежие абрикосы можно употреблять в виде сока, сочетать с мороженным, овсянкой, добавлять в салаты и выпечку.3. Инжир.Инжир можно есть свежим или сушенным. В сушенном виде все полезные свойства инжира удваиваются, его лучше замачивать на ночь и добавлять в каши, готовить с ним выпечку, сочетать с мороженным.4. Изюм.Изюм – это высушенный сладкий виноград, полезный наличием железа и глюкозы в своем составе.Половина чашки изюма содержит 1,6 миллиграмма железа, которое легко усваивается организмом и помогает кроветворению.Изюм с очищенным миндалем, кешью или фисташками – лучшее сочетание, которое является отдельным блюдом.5. Вяленые помидоры.Вяленые помидоры – не такой популярный, но простой в приготовлении продукт, который содержит 9,1 миллиграмм железа в одной порции.Норма железа для взрослого – 18 миллиграмм, для детей – 10.Таким образом, вяленые помидоры могут обеспечить для детей норму железа почти полностью, для взрослых – наполовину. Употреблять их можно в любом виде – как есть, запеченными, тушенными, консервированными.6. Чернослив.Богатый железом чернослив лучше замачивать на ночь. Не сливайте воду из-под чернослива – в ней также много полезных веществ.В 100 гр. чернослива содержится 9 миллиграмм железа. Его вы можете добавлять в смузи, каши, выпечку, делать из него варенье, желе.7. Гранаты.Гранат – полезный продукт для тех, кто страдает от железодефицитной анемии. Их лучше всего употреблять свежими и добавлять в салаты.Освежающий гранатовый сок восполнит дефицит железа, поможет в борьбе с депрессией, станет отличным дополнением к вашему рациону.