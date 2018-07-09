Главный миф об употреблении заново разогретой еды

Нередко можно услышать о том, что при разогревании пища не только утрачивает свои полезные свойства, но и становится в значительной мере опасной для организма и здоровья человека. Но так ли это на самом деле?Действительно, структура белка подвергается необратимым изменениям в ситуации, когда пища подвергается воздействию высоких температур, подтверждают ученые. Только происходит это во время денатурации, то есть, в процессе приготовления. В этом плане повторный разогрев не опасен.«При приготовлении пищи молекулы находятся на определенной дистанции друг от друга, а когда она остывает или охлаждается, молекулы остаются в том же положении. При разогревании резких колебаний не происходит, и ничего плохого в разогревании пищи нет», - сказал, в частности, Терентьев.Эксперт считает, что повторный разогрев может сделать усвоение некоторых продуктов более длительным. К примеру, структура мяса оказывается более жесткой, делая его переваривание организмом более долгим, чем при употреблении свежеприготовленного блюда.Тем не менее, такая пища может стать «тренажером» для желудка, приучая его справляться не только с деликатной едой, что важно с точки зрения приспосабливаемости и выживания биологического вида.