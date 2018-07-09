Диетологи рассказали, почему необходимо есть орехи

Орехи – это вкусный и полезный продукт. С давних времен люди ценят орехи за высокую питательную ценность, способность наполнять организм энергией и силой. Орехи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, содержат белки и жирные кислоты, а твердая скорлупа защищает каждый плод от повреждений и загрязнений, что позволяет хранить орехи в течение длительного времени.Лидером по популярности в нашей стране является грецкий орех. Он улучшает работу головного мозга, память, полезен при анемии, снижает артериальное давление, способствует повышению иммунитета, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.Второе место уверенно занимает фундук. Он помогает укрепить сосуды и сердце, положительно влияет на работу кишечника, желудка, печени и почек, способствуют снижению уровня холестерина в крови, помогает справиться с синдромом хронической усталости, с сонливостью и способствует быстрому восстановлению мышечной системы при интенсивных физических нагрузках.На третьем месте миндаль. Он богат питательными веществами, полезен для предотвращения развития инфаркта, оказывает положительное влияние на дыхательную систему, помогает при изжоге и язве, при заболеваниях почек и мочеполовой системы, при анемии. Также миндаль улучшает мозговую деятельность, положительно влияет на состояние волос, кожи, улучшает аппетит, поддерживает благоприятную микрофлору в кишечнике и тем самым улучшает иммунитет в целом.Орехи полезно употреблять каждый день в небольших количествах, грецкие орехи – не более семи орехов в день, фундук – не более десяти орехов, миндаль - не более двадцати, в этом случае они будут полезны для здоровья.Хранить орехи в скорлупе нужно в сухом прохладном темном месте при температуре не ниже трех и не выше четырнадцати градусов, грецкие орехи и миндаль – до года, фундук – до четырех лет, в очищенном виде лучше хранить в холодильнике и употребить в пищу в течение месяца.