Диетологи рассказали, почему необходимо есть орехи
Лидером по популярности в нашей стране является грецкий орех. Он улучшает работу головного мозга, память, полезен при анемии, снижает артериальное давление, способствует повышению иммунитета, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Второе место уверенно занимает фундук. Он помогает укрепить сосуды и сердце, положительно влияет на работу кишечника, желудка, печени и почек, способствуют снижению уровня холестерина в крови, помогает справиться с синдромом хронической усталости, с сонливостью и способствует быстрому восстановлению мышечной системы при интенсивных физических нагрузках.
На третьем месте миндаль. Он богат питательными веществами, полезен для предотвращения развития инфаркта, оказывает положительное влияние на дыхательную систему, помогает при изжоге и язве, при заболеваниях почек и мочеполовой системы, при анемии. Также миндаль улучшает мозговую деятельность, положительно влияет на состояние волос, кожи, улучшает аппетит, поддерживает благоприятную микрофлору в кишечнике и тем самым улучшает иммунитет в целом.
Орехи полезно употреблять каждый день в небольших количествах, грецкие орехи – не более семи орехов в день, фундук – не более десяти орехов, миндаль - не более двадцати, в этом случае они будут полезны для здоровья.
Хранить орехи в скорлупе нужно в сухом прохладном темном месте при температуре не ниже трех и не выше четырнадцати градусов, грецкие орехи и миндаль – до года, фундук – до четырех лет, в очищенном виде лучше хранить в холодильнике и употребить в пищу в течение месяца.
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