Названа доступная диета, которая помогает от рака

Специалисты из Колумбийского университета установили: эффективность лечения рака зависит от рациона питания.Ученые, занимавшиеся изучением особенностей действия противораковых препаратов, обнаружили, что неподходящий рацион питания может значительно понижать их действие, в то время как при правильно подобранной диете их эффект, наоборот, усиливается. Об этом сообщает портал medicalxpress.com.«Составляющая многих раковых опухолей является мутация группы ферментов фософинозитола — 3-киназы (PI3K). Непредсказуемый рост PI3K, в частности, активируется инсулином», - поделились открытием сотрудники Колумбийского университета.Иными словами, питание, из-за которого повышается концентрация инсулина в крови и растет уровень сахара в крови, повышает ресурсы для укрепления опухоли, усиливает ее сопротивляемость противораковым препаратам. Таковым, прежде всего, является рацион с существенным содержанием различных сладостей.«Избыток сладкого ведет к повышению уровня инсулина в крови и, как следствие, к усиленному росту цепочек PI3K, которые используемые против них лекарства просто не успевают нейтрализовать», - пояснили авторы работы.Для повышения эффективности противораковых препаратов ученые считают правильным придерживаться так называемой «жирной» или кетогенной диеты. Для этого типа питания характерно употребление малого количества углеводов и повышенного - жиров. По словам экспертов, следование такому рациону защищает от повышения уровня инсулина в организме.