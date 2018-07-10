6 странных симптомов, предупреждающих о проблемах с кишечником

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Когда речь идет о проблемах с кишечником, не всегда классическим примером можно назвать запор. Дело в том, что мы просто недостаточно знаем о функциях, которые выполняет этот важный орган.Кишечник позволяет нам обеспечивать тело необходимыми питательными веществами, которые поступают с пищей. Это минералы, вода, витамины. А еще кишечник — это важная часть нашей иммунной системы.Микрофлора кишечника, выстилающая его стенки, очень важна для нашего здоровья. Она позволяет организму противостоять многим болезням. А мы наслаждаемся внутренним балансом и высоким качеством жизни.Не следует забывать, что кишечник состоит из нескольких частей, и прямая кишка — одна из них.А потому поддержание здоровья кишечника приносит общее благополучие и хорошее состояние. И об этом необходимо заботиться каждый день.Крайне важно обращать свое внимание на вторичные признаки, которые многие просто не замечают. Так как они могут предупредить нас о проблемах с кишечником.1. Слабые костиПредставьте, что однажды вы споткнулись о камень, когда пошли с друзьями на прогулку в горы. К своему удивлению, вы поняли, что сломали бедро!Такое серьезное последствие возможно лишь в двух случаях. Либо это очень несчастливый камень, либо у вас остеопороз, который так часто встречается у женщин.А что вы скажете, если в следующем месяце сломаете себе запястье, лодыжку или плечо? В организме что-то происходит, что-то не в порядке. Значит, нужно срочно узнать причины и принять меры.Иногда проблема вот в чем. Наш желудок вырабатывает слишком много кислоты. В результате такие минералы, как кальций и магний кишечник не поглощает должным образом.Другой важный аспект — витамин К, который вырабатывается у нас в кишечнике.Когда этот орган не выполняет свои функции, наше тело страдает от недостатка этого витамина. А он также имеет важное значение для здоровья и силы костей.2. Сильное беспокойство и усталостьКогда нарушается баланс микрофлоры кишечника, первым сигналом будет наше плохое настроение.Любопытно знать, что у нас в организме имеется нерв, который соединяет кишечник и мозг. И сигналы могут передаваться между ними в обоих направлениях.Если мы потребляем слишком много насыщенных жиров, микрофлора кишечника нарушается. В результате появляются негативные эмоциональные признаки.Чтобы этого избежать, необходимо внести некоторые изменения в свой рацион:Во-первых, ешьте больше свежих фруктов и овощей.Еще пейте много воды.И регулярно пейте кефир. Это замечательный продукт, чтобы позаботиться о микрофлоре кишечника.3. Кожный зуд и его связь с работой кишечникаЭто, вне всяких сомнений, очень любопытный и неожиданный симптом. Большинство людей скорее всего подумает про аллергию, когда на самом деле проблема будет именно в кишечнике.К примеру, у вас может быть повышена проницаемость кишечника . В этом случае частицы не переваренной пищи будут попадать непосредственно в кровь.Да, наше тело имеет свои пределы токсичности. А потому иммунитет будет реагировать отрицательно на данное состояние: может появиться зуд, воспаление, отек…Если вы замечаете подобные симптомы, необходимо обязательно обратиться к врачу.4. Слабые ногти тоже говорят о проблемах с кишечникомСлабые и ломкие ногти также могут быть явным признаком того, что кишечник не усваивает питательные вещества так, как нужно.А поскольку «мы — то, что мы едим», можно немного уточнить. Мы — то, что поглощает наш кишечник.И если он работает плохо, а его микрофлора нарушилась, наше тело не получает все необходимые вещества. А ведь именно они дают силу нашим ногтям и гарантируют крепкое здоровье в целом.5. Вздутие животаИногда мы смотрим на свой живот и спрашиваем себя: как это мы так резко поправились?На самом деле, этот увеличенный в размерах живот — вовсе не жир, а газы. Они, в частности, говорят о неправильной работе кишечника.Но причина данной проблемы глубже, нежели просто в отказе от определенных продуктов. Иногда речь идет о так называемой пищевой аллергии.Имейте в виду, что в большинстве случаев «непереносимой» пищей оказываются молочные продукты. Так, именно их избыток в нашем питании может вызвать подобные симптомы.6. Белесый цвет стулаЕсли цвет стула вдруг стал более светлым, это нельзя оставлять без внимания. Важно сразу же обратиться к врачу.Во-первых, наиболее частой причиной данного состояния является синдром раздраженного кишечника. Иногда, при этом, он сопровождается диареей.Во-вторых, изменение бактериальной флоры и воспаление кишечника тоже могут дать подобный «эффект».С другой стороны, цвет стула меняется из-за проблем с печенью, которые тоже требуют соответствующего решения.Итак, как мы видим, признаки очень конкретны. Но, к сожалению, часто мы связываем их с другими нарушениями в работе организма.Чтобы развеять все свои сомнения о проблемах с кишечником, лучше всего обратиться к хорошем врачу.