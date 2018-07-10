6 странных симптомов, предупреждающих о проблемах с кишечником

Когда речь идет о проблемах с кишечником, не всегда классическим примером можно назвать запор. Дело в том, что мы просто недостаточно знаем о функциях, которые выполняет этот важный орган.

Кишечник позволяет нам обеспечивать тело необходимыми питательными веществами, которые поступают с пищей. Это минералы, вода, витамины. А еще кишечник — это важная часть нашей иммунной системы.

Микрофлора кишечника, выстилающая его стенки, очень важна для нашего здоровья. Она позволяет организму противостоять многим болезням. А мы наслаждаемся внутренним балансом и высоким качеством жизни.

Не следует забывать, что кишечник состоит из нескольких частей, и прямая кишка — одна из них.

А потому поддержание здоровья кишечника приносит общее благополучие и хорошее состояние. И об этом необходимо заботиться каждый день.

Крайне важно обращать свое внимание на вторичные признаки, которые многие просто не замечают. Так как они могут предупредить нас о проблемах с кишечником.
1. Слабые кости

Представьте, что однажды вы споткнулись о камень, когда пошли с друзьями на прогулку в горы. К своему удивлению, вы поняли, что сломали бедро!

Такое серьезное последствие возможно лишь в двух случаях. Либо это очень несчастливый камень, либо у вас остеопороз, который так часто встречается у женщин.

А что вы скажете, если в следующем месяце сломаете себе запястье, лодыжку или плечо? В организме что-то происходит, что-то не в порядке. Значит, нужно срочно узнать причины и принять меры.

Иногда проблема вот в чем. Наш желудок вырабатывает слишком много кислоты. В результате такие минералы, как кальций и магний кишечник не поглощает должным образом.

Другой важный аспект — витамин К, который вырабатывается у нас в кишечнике.

Когда этот орган не выполняет свои функции, наше тело страдает от недостатка этого витамина. А он также имеет важное значение для здоровья и силы костей.

2. Сильное беспокойство и усталость

Когда нарушается баланс микрофлоры кишечника, первым сигналом будет наше плохое настроение.

Любопытно знать, что у нас в организме имеется нерв, который соединяет кишечник и мозг. И сигналы могут передаваться между ними в обоих направлениях.

Если мы потребляем слишком много насыщенных жиров, микрофлора кишечника нарушается. В результате появляются негативные эмоциональные признаки.

Чтобы этого избежать, необходимо внести некоторые изменения в свой рацион:

Во-первых, ешьте больше свежих фруктов и овощей.
Еще пейте много воды.
И регулярно пейте кефир. Это замечательный продукт, чтобы позаботиться о микрофлоре кишечника.

3. Кожный зуд и его связь с работой кишечника

Это, вне всяких сомнений, очень любопытный и неожиданный симптом. Большинство людей скорее всего подумает про аллергию, когда на самом деле проблема будет именно в кишечнике.

К примеру, у вас может быть повышена проницаемость кишечника . В этом случае частицы не переваренной пищи будут попадать непосредственно в кровь.

Да, наше тело имеет свои пределы токсичности. А потому иммунитет будет реагировать отрицательно на данное состояние: может появиться зуд, воспаление, отек…

Если вы замечаете подобные симптомы, необходимо обязательно обратиться к врачу.

4. Слабые ногти тоже говорят о проблемах с кишечником

Слабые и ломкие ногти также могут быть явным признаком того, что кишечник не усваивает питательные вещества так, как нужно.

А поскольку «мы — то, что мы едим», можно немного уточнить. Мы — то, что поглощает наш кишечник.

И если он работает плохо, а его микрофлора нарушилась, наше тело не получает все необходимые вещества. А ведь именно они дают силу нашим ногтям и гарантируют крепкое здоровье в целом.

5. Вздутие живота

Иногда мы смотрим на свой живот и спрашиваем себя: как это мы так резко поправились?

На самом деле, этот увеличенный в размерах живот — вовсе не жир, а газы. Они, в частности, говорят о неправильной работе кишечника.

Но причина данной проблемы глубже, нежели просто в отказе от определенных продуктов. Иногда речь идет о так называемой пищевой аллергии.

Имейте в виду, что в большинстве случаев «непереносимой» пищей оказываются молочные продукты. Так, именно их избыток в нашем питании может вызвать подобные симптомы.

6. Белесый цвет стула

Если цвет стула вдруг стал более светлым, это нельзя оставлять без внимания. Важно сразу же обратиться к врачу.

Во-первых, наиболее частой причиной данного состояния является синдром раздраженного кишечника. Иногда, при этом, он сопровождается диареей.

Во-вторых, изменение бактериальной флоры и воспаление кишечника тоже могут дать подобный «эффект».

С другой стороны, цвет стула меняется из-за проблем с печенью, которые тоже требуют соответствующего решения.

Итак, как мы видим, признаки очень конкретны. Но, к сожалению, часто мы связываем их с другими нарушениями в работе организма.

Чтобы развеять все свои сомнения о проблемах с кишечником, лучше всего обратиться к хорошем врачу.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология

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