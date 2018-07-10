6 странных симптомов, предупреждающих о проблемах с кишечником
Кишечник позволяет нам обеспечивать тело необходимыми питательными веществами, которые поступают с пищей. Это минералы, вода, витамины. А еще кишечник — это важная часть нашей иммунной системы.
Микрофлора кишечника, выстилающая его стенки, очень важна для нашего здоровья. Она позволяет организму противостоять многим болезням. А мы наслаждаемся внутренним балансом и высоким качеством жизни.
Не следует забывать, что кишечник состоит из нескольких частей, и прямая кишка — одна из них.
А потому поддержание здоровья кишечника приносит общее благополучие и хорошее состояние. И об этом необходимо заботиться каждый день.
Крайне важно обращать свое внимание на вторичные признаки, которые многие просто не замечают. Так как они могут предупредить нас о проблемах с кишечником.
1. Слабые кости
Представьте, что однажды вы споткнулись о камень, когда пошли с друзьями на прогулку в горы. К своему удивлению, вы поняли, что сломали бедро!
Такое серьезное последствие возможно лишь в двух случаях. Либо это очень несчастливый камень, либо у вас остеопороз, который так часто встречается у женщин.
А что вы скажете, если в следующем месяце сломаете себе запястье, лодыжку или плечо? В организме что-то происходит, что-то не в порядке. Значит, нужно срочно узнать причины и принять меры.
Иногда проблема вот в чем. Наш желудок вырабатывает слишком много кислоты. В результате такие минералы, как кальций и магний кишечник не поглощает должным образом.
Другой важный аспект — витамин К, который вырабатывается у нас в кишечнике.
Когда этот орган не выполняет свои функции, наше тело страдает от недостатка этого витамина. А он также имеет важное значение для здоровья и силы костей.
2. Сильное беспокойство и усталость
Когда нарушается баланс микрофлоры кишечника, первым сигналом будет наше плохое настроение.
Любопытно знать, что у нас в организме имеется нерв, который соединяет кишечник и мозг. И сигналы могут передаваться между ними в обоих направлениях.
Если мы потребляем слишком много насыщенных жиров, микрофлора кишечника нарушается. В результате появляются негативные эмоциональные признаки.
Чтобы этого избежать, необходимо внести некоторые изменения в свой рацион:
Во-первых, ешьте больше свежих фруктов и овощей.
Еще пейте много воды.
И регулярно пейте кефир. Это замечательный продукт, чтобы позаботиться о микрофлоре кишечника.
3. Кожный зуд и его связь с работой кишечника
Это, вне всяких сомнений, очень любопытный и неожиданный симптом. Большинство людей скорее всего подумает про аллергию, когда на самом деле проблема будет именно в кишечнике.
К примеру, у вас может быть повышена проницаемость кишечника . В этом случае частицы не переваренной пищи будут попадать непосредственно в кровь.
Да, наше тело имеет свои пределы токсичности. А потому иммунитет будет реагировать отрицательно на данное состояние: может появиться зуд, воспаление, отек…
Если вы замечаете подобные симптомы, необходимо обязательно обратиться к врачу.
4. Слабые ногти тоже говорят о проблемах с кишечником
Слабые и ломкие ногти также могут быть явным признаком того, что кишечник не усваивает питательные вещества так, как нужно.
А поскольку «мы — то, что мы едим», можно немного уточнить. Мы — то, что поглощает наш кишечник.
И если он работает плохо, а его микрофлора нарушилась, наше тело не получает все необходимые вещества. А ведь именно они дают силу нашим ногтям и гарантируют крепкое здоровье в целом.
5. Вздутие живота
Иногда мы смотрим на свой живот и спрашиваем себя: как это мы так резко поправились?
На самом деле, этот увеличенный в размерах живот — вовсе не жир, а газы. Они, в частности, говорят о неправильной работе кишечника.
Но причина данной проблемы глубже, нежели просто в отказе от определенных продуктов. Иногда речь идет о так называемой пищевой аллергии.
Имейте в виду, что в большинстве случаев «непереносимой» пищей оказываются молочные продукты. Так, именно их избыток в нашем питании может вызвать подобные симптомы.
6. Белесый цвет стула
Если цвет стула вдруг стал более светлым, это нельзя оставлять без внимания. Важно сразу же обратиться к врачу.
Во-первых, наиболее частой причиной данного состояния является синдром раздраженного кишечника. Иногда, при этом, он сопровождается диареей.
Во-вторых, изменение бактериальной флоры и воспаление кишечника тоже могут дать подобный «эффект».
С другой стороны, цвет стула меняется из-за проблем с печенью, которые тоже требуют соответствующего решения.
Итак, как мы видим, признаки очень конкретны. Но, к сожалению, часто мы связываем их с другими нарушениями в работе организма.
Чтобы развеять все свои сомнения о проблемах с кишечником, лучше всего обратиться к хорошем врачу.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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