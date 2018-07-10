Как утолить жажду в жару: 10 проверенных способов

Лето, солнце, жара — всё это неизбежно приводит к тому, что человек хочет пить. Обезвоживание может привести к серьёзным проблемам. В идеале в случае жажды нужно пить чистую питьевую воду. Но что делать, если заветной жидкости нет под рукой? Вот напитки, которые способны справиться с проблемой не хуже воды.Минеральная водаЭто идеальная замена обычной воде. Но здесь стоит учитывать несколько интересных нюансов. Дело в том, что минералка может быть природной и искусственно минерализованной. Первая делится на природную, лечебную и лечебно-столовую. В данном случае всё зависит от количества солей в воде. По словам медиков, самую большую осторожность следует соблюдать при потреблении лечебной минеральной воды. Искусственная же не принесёт никакой пользы. Впрочем, и особого вреда тоже. Ведь это обычная отфильтрованная вода.Природная минеральная вода, конечно, максимально обогащена активными физиологическими соединениями. Поэтому тщательно читайте этикетку, чтобы понять разницу между природной и искусственной водой.Лечебно-столовые минеральные воды следует пить только при назначении врача.ЧайГорячий чай — отличное средство для употребления в жару. Дело в том, что он стимулирует потоотделение, выводя жар из организма и охлаждая его. Кроме того, в напитке имеются микроэлементы, которые уменьшают температуру тела. Интересно, что они активизируются только, если чай горячий. Не менее полезно пить чай из-за высокой концентрации витаминов Р, С и В.Этот весьма популярный напиток давно преобразился. Давно существуют разные его виды и смеси и даже холодный чай в бутылках. С последним стоит быть осторожнее, ведь, как правило, он содержит ароматизаторы и сахар. К тому же не стоит верить, что холодный чай охладит организм. Да, он дарит чувство свежести, но только горячий напиток приведёт к повышенному потоотделению и охлаждению тела. Этот способ не очень привычен для нас, но он является одним из самых проверенных.Газированная водаОбычно ребятишки обожают пить лимонад во время жары, считая, что это позволяет отлично утолить жажду. А взрослые в это время кричат, что лучше выпить обычную. Кто же прав? Разумеется, питьевая вода лучше сладкого напитка, но и лимонад можно употреблять. Главное, чтобы он был натуральным: содержал воду, лимонный сок и кусочки фруктов по вашему желанию. Изготовить такой напиток в силах любой человек за считанные минуты, а траты на его создание будут гораздо ниже, чем при покупке готового лимонада.Дело в том, что в покупном лимонаде содержится огромное количество сахара. Именно это делает его не самым лучшим источником избавления от жажды. К тому же он калориен, что может сказать и на фигуре.Купить натуральный лимонад тоже возможно. Но нужно тщательно изучать состав приобретаемого напитка. Главное, чтобы в нём не было ароматизаторов, сахара.СокФруктовые соки тоже популярны при утолении жажды. Такой напиток позволит не только избавиться от сухости во рту, но и насытит организм полезными элементами и витаминами. Лучше всего использовать свежевыжатые соки, но не чаще одного раза в день. Дело в том, что подобные напитки могут сербёзно раздражать слизистую оболочку желудка и даже привести к образованию гастрита. И даже свежевыжатые соки содержат немало сахаров, хотя это лучше, чем добавленный сахар. В частности, опасны соки из кислых фруктов для людей с чувствительным желудком.Покупка готового сока грозит такими же проблемами, как и свежевыжатый. Особенно он опасен в плане содержания добавленного сахара. Не верьте надписям: «100% натуральный сок!». Как правило, это маркетинговый ход. Обязательно изучайте состав продукта перед его покупкой, если заботитесь о здоровье.Кстати, неплохой выход из ситуации — разбавить сок (будь то магазинный, или сделанный вручную) водой. Это позволит снизить концентрацию сахара в напитке.КвасКвас очень часто воспринимается как летний напиток, который особенно часто используется в качестве добавки к супам (например, окрошке). Благодаря аминокислотам и углекислотам удастся быстро избавиться от жажды. К тому же он имеет бактерицидные свойства, убивая всё вредное в человеческом организме. Он является продуктом двойного брожения, а утоляющие жажду свойства определяются молочной кислотой. Довольно часто в магазинах можно встретить поддельный квас, поэтому если он не утоляет жажду, стоит задуматься о натуральности напитка. Лучше всего пить охлаждённый квас, который позволит избавиться от обезвоживания.Кисломолочные напиткиСчитается, что кисломолочные продукты являются отличным средством защиты от жажды. Особенно полезен в этом плане кефир. Лучше всего выбирать бифидокефир, который обогащён особенными полезными бактериями. Он поможет избавиться от жажды, а также восстановить микрофлору кишечника.СмузиВсё чаще в кафе и ресторанах подают смузи, способные не только насытить разными веществами, но и помогающие утолить жажду. Особенно полезно это будет для людей, которые сидят на диете. Смузи может стать отличным перекусом и средством для утоления жажды.Что делать, если мало воды?Бывают ситуации, когда воды под рукой крайне мало и было бы глупо тратить последние капли, пытаясь напиться. А возможности купить что-то из вышеперечисленного списка тоже нет. Что же делать в таком случае?Прополощите ротПоследний стакан воды можно использовать куда разумнее. Достаточно набрать в рот немного жидкости, после чего пополоскать её. Такое действие позволит успокоить раздражённые слизистые оболочки. Это притупит желание снова выпить чего-то прохладительного. Так можно делать бесконечно долго, а пить совершенно не обязательно.Смочите лицоОтличным средством избавления от жары и для утоления жажды станет смочить лицо. То же самое касается подмышек, запястьев и локтевых сгибов. Рецепторы здесь находятся у самой кожи, а появление влаги позволит справиться с проблемой. Организм перестанет так сильно страдать, если вы сделаете это.Пейте воду с лимономУже один глоток такого напитка позволит обмануть мозг. Кислота заблокирует чувствительность рецепторов ротовой полости. В таком случае вы надолго забудете о жажде.