Упражнения, способные восстановить красивую фигуру

Простые упражнения помогут вернуть форму и улучшить самочувствие.

Чтобы вернуть красоту фигуре нужно не только правильно питаться, но и не лениться заниматься спортом.

Упражнение 1. Живот

Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты и подтянуты к груди, пятки прижаты к ягодицам, руки за головой.

Выполнять скручивания, одновременно приподнимая таз и плечи от пола (следите за тем, чтобы поясница всегда была прижата к полу). Сделать 3 подхода по 20 повторений.

Упражнение 2. Талия

Исходное положение: лежа на боку, локоть расположен под плечом; колено ноги, прилегающей к полу, согнуто; другая нога прямая.

Выполнять движение тазом вверх (не смещайте таз назад).

Сделать 3 подхода по 20 повторений на каждую сторону.

Упражнение 3. Спина

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, корпус наклонен вперед, в руках гантели весом 1-3 кг.

Делать разводку, напрягая мышцы спины (руки округлить, локти смотрят в стороны, кисти – вниз). Спину старайтесь держать ровной, не поднимайте плечи.

Сделать 2 подхода по 10-15 повторений.

Упражнение 4. Ноги

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, в руках гантели весом 1-3 кг.

Сделать выпад одной ногой назад, и, подняв ее колено вверх, плавно вернуться в исходное положение. Не округляйте спину.

Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.

Упражнение 5. Внешняя поверхность бедра

Исходное положение: стоя, вес тела перенесен на одну ногу, другая нога поднята.

Поднимать ногу вверх. Опуская ногу, не касаться пола (спину держать прямой).

Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.

Упражнение 6. Внутренняя поверхность бедра

Исходное положение: лежа на боку, одна нога прилегает к полу, другая согнута в колене.

Выполнять движения вверх ногой, прилегающей к полу (не смещать таз).

Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.

Упражнение 7. Ягодицы и задняя поверхность бедра

Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища, стопы шире бедер, пятки "смотрят" вовнутрь.

Одновременно поднимать вверх две ноги, вверху соединяя пятки (не отрывать грудную клетку от пола).

Сделать 3 подхода по 20 повторений.
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