Упражнения, способные восстановить красивую фигуру

Простые упражнения помогут вернуть форму и улучшить самочувствие.Чтобы вернуть красоту фигуре нужно не только правильно питаться, но и не лениться заниматься спортом.Упражнение 1. ЖивотИсходное положение: лежа на спине, колени согнуты и подтянуты к груди, пятки прижаты к ягодицам, руки за головой.Выполнять скручивания, одновременно приподнимая таз и плечи от пола (следите за тем, чтобы поясница всегда была прижата к полу). Сделать 3 подхода по 20 повторений.Упражнение 2. ТалияИсходное положение: лежа на боку, локоть расположен под плечом; колено ноги, прилегающей к полу, согнуто; другая нога прямая.Выполнять движение тазом вверх (не смещайте таз назад).Сделать 3 подхода по 20 повторений на каждую сторону.Упражнение 3. СпинаИсходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, корпус наклонен вперед, в руках гантели весом 1-3 кг.Делать разводку, напрягая мышцы спины (руки округлить, локти смотрят в стороны, кисти – вниз). Спину старайтесь держать ровной, не поднимайте плечи.Сделать 2 подхода по 10-15 повторений.Упражнение 4. НогиИсходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, в руках гантели весом 1-3 кг.Сделать выпад одной ногой назад, и, подняв ее колено вверх, плавно вернуться в исходное положение. Не округляйте спину.Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.Упражнение 5. Внешняя поверхность бедраИсходное положение: стоя, вес тела перенесен на одну ногу, другая нога поднята.Поднимать ногу вверх. Опуская ногу, не касаться пола (спину держать прямой).Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.Упражнение 6. Внутренняя поверхность бедраИсходное положение: лежа на боку, одна нога прилегает к полу, другая согнута в колене.Выполнять движения вверх ногой, прилегающей к полу (не смещать таз).Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.Упражнение 7. Ягодицы и задняя поверхность бедраИсходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища, стопы шире бедер, пятки "смотрят" вовнутрь.Одновременно поднимать вверх две ноги, вверху соединяя пятки (не отрывать грудную клетку от пола).Сделать 3 подхода по 20 повторений.