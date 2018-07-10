Упражнения, способные восстановить красивую фигуру
Чтобы вернуть красоту фигуре нужно не только правильно питаться, но и не лениться заниматься спортом.
Упражнение 1. Живот
Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты и подтянуты к груди, пятки прижаты к ягодицам, руки за головой.
Выполнять скручивания, одновременно приподнимая таз и плечи от пола (следите за тем, чтобы поясница всегда была прижата к полу). Сделать 3 подхода по 20 повторений.
Упражнение 2. Талия
Исходное положение: лежа на боку, локоть расположен под плечом; колено ноги, прилегающей к полу, согнуто; другая нога прямая.
Выполнять движение тазом вверх (не смещайте таз назад).
Сделать 3 подхода по 20 повторений на каждую сторону.
Упражнение 3. Спина
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, корпус наклонен вперед, в руках гантели весом 1-3 кг.
Делать разводку, напрягая мышцы спины (руки округлить, локти смотрят в стороны, кисти – вниз). Спину старайтесь держать ровной, не поднимайте плечи.
Сделать 2 подхода по 10-15 повторений.
Упражнение 4. Ноги
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, в руках гантели весом 1-3 кг.
Сделать выпад одной ногой назад, и, подняв ее колено вверх, плавно вернуться в исходное положение. Не округляйте спину.
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 5. Внешняя поверхность бедра
Исходное положение: стоя, вес тела перенесен на одну ногу, другая нога поднята.
Поднимать ногу вверх. Опуская ногу, не касаться пола (спину держать прямой).
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 6. Внутренняя поверхность бедра
Исходное положение: лежа на боку, одна нога прилегает к полу, другая согнута в колене.
Выполнять движения вверх ногой, прилегающей к полу (не смещать таз).
Сделать 3 подхода по 10-15 повторений для каждой ноги.
Упражнение 7. Ягодицы и задняя поверхность бедра
Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища, стопы шире бедер, пятки "смотрят" вовнутрь.
Одновременно поднимать вверх две ноги, вверху соединяя пятки (не отрывать грудную клетку от пола).
Сделать 3 подхода по 20 повторений.
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