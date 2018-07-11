Врачи рассказали о пользе чернослива

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Если составлять рейтинг самых полезных продуктов питания на свете, то в первую пятёрку наверняка попадет чернослив.Он обладает таким гигантским количеством плюсов для здоровья, что экспертам пришлось немало потрудиться, чтобы отобрать 8 самых главных.Начнем с питательности чернослива, так как в 100 г этого продукта содержится 277 калорий, 75 г углеводов, 7 г пищевых волокон, 2 г белков, 20% суточной необходимой дозы калия, 14% магния, 18% меди, 15% марганца, 5% железа и 12% витамина B6. Чернослив богат антиоксидантами, которые крайне важны для всех аспектов здоровья. В нём достаточное количество пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования кишечника. У чернослива низкий гликемический индекс, что делает его отличным продуктом для находящихся на диете.Чернослив насыщен антиоксидантами, сражающимися с разными болезнями, включая флавоноиды, каротиноиды и феноловую кислоту. Они предотвращают риск диабета, старческого слабоумия, определённых видов рака, расстройств глаз и мышечной системы. Чернослив положительно влияет на здоровье мозга, улучшая его функционал. В ходе исследования даже было доказано, что ягоды обеспечивают более быстрые и менее болезненные натуральные роды.Чернослив считается отличным натуральным подсластителем, поскольку в нём содержится фруктоза. Есть данные о том, что чернослив положительно воздействует на здоровье костей, поскольку имеет несколько ценнейших минералов, включая фосфор, калий, кальций и магний. Наконец чернослив помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает его отличным продуктом для диабетиков.