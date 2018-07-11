Ученые разработали уникальный пластырь с датчиками
Причины возникновения хронических повреждений могут быть самыми разными. Новое изобретение поможет проанализировать важные показатели повреждений.
В Университете Тафтса создали «умный» пластырь. Устройство, ориентируясь на температуру раны и ее кислотность, сумеет самостоятельно найти необходимое количество препаратов. Особенно полезной новинка является для людей, страдающих хроническими поражениями кожи.
В пластыре имеются датчики кислотности и температуры, а также процессор, анализирующий данные датчиков. Помимо того в устройстве имеются мини-контейнеры с лекарствами, которые попадают в случае надобности на нужный участок раны. Датчики сигналят, если в рану проникает инфекция, температуры раны и рядом с ней демонстрируют, какой уровень воспаления.
Объединив эти факторы, можно понять, сколько лекарства нужно для лечения повреждения.
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