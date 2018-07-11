Ученые разработали уникальный пластырь с датчиками

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Особенно полезной новинка является для людей, страдающих хроническими поражениями кожи.Причины возникновения хронических повреждений могут быть самыми разными. Новое изобретение поможет проанализировать важные показатели повреждений.В Университете Тафтса создали «умный» пластырь. Устройство, ориентируясь на температуру раны и ее кислотность, сумеет самостоятельно найти необходимое количество препаратов. Особенно полезной новинка является для людей, страдающих хроническими поражениями кожи.В пластыре имеются датчики кислотности и температуры, а также процессор, анализирующий данные датчиков. Помимо того в устройстве имеются мини-контейнеры с лекарствами, которые попадают в случае надобности на нужный участок раны. Датчики сигналят, если в рану проникает инфекция, температуры раны и рядом с ней демонстрируют, какой уровень воспаления.Объединив эти факторы, можно понять, сколько лекарства нужно для лечения повреждения.