Ученые рассказали, какая доза соли способна убить человека

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Переизбыток привычного вещества смертельно опасен.Американские специалисты Женской больницы Бригхэма в Бостоне подсчитали, какое количество соли, съедаемой ежедневно, способно убить.Злоупотребление солью значительно повышает риск ранней смерти в связи с последствиями повышенного давления и сосудистых патологий, заявили ученые.В пользу данного утверждения говорят данные исследования с участием 2 974 добровольцев, за которыми велось ежедневное медицинское наблюдение на протяжении 24 лет.Все эти люди возрастом от 30 до 55 лет не имели к началу эксперимента склонности к артериальной гипертензии. За время эксперимента из их числа скончались 272 человека.Проанализировав обстоятельства их смерти и сопоставив их с данными наблюдений, ученые отметили: доза соли, которую люди привыкли употреблять в пищу, связана с их риском умереть раньше времени.«Относительно безопасно количество от 1,2 до 9 граммов хлорида натрия в день. Те, кто ежедневно употреблял более 9 граммов соли, повергали свое здоровье повышенному риску смерти», — приводится мнение специалистов