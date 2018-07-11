Врачи рассказали о достоинствах и недостатках голодания

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Голодание может нести как пользу, так и вред.Каждая девушка мечтает быть стройной и красивой. Но подход к этому вопросу должен быть взвешенным. Первая мысль, которая приходит в нашу голову при желании похудеть, это голодание.Внешняя красота человека напрямую зависит от общего состояния его здоровья. Каждая девушка хочет, чтобы ее волосы были густыми и имели здоровую структуру, чтобы не ломались и не слоились ногти, не выпадали ресницы. Кожные покровы чтобы были эластичными и гладкими, без угрей и прыщей. Здоровый блески глаз, природный румянец и доброжелательная улыбка украсят лицо любого человека. Как достичь таких показателей? Как избавиться от лишнего веса, обрасти жизненную гармонию?Все это заложено у человека с рождения. Но чтобы быть красивым, жизнерадостным, бодрым и веселым, во всем видеть только позитив и не обременять себя лишними килограммами необходимо придерживаться некоторых жизненных правил. Стройная фигура, прежде всего, это здоровый образ жизни и правильное питание.По медицинским показателям установлено, что человеку необходимо 8 часов в сутки для сна. Но это среднестатистический показатель. В истории известны случаи, когда человек спал по 2-3 часа в сутки и то, под голову клал не подушку, а деревянное полено. При этом человек писал стихи, которые увековечили его в веках. Прислушивайтесь к своему организму. Время сна может зависеть от многих факторов, от физической и умственной нагрузки на человека, а также от многих факторов окружающей среды, в том числе и от погодных и космических явлений. Если организм подает сигнал, что он устал и требует отдыха, не спешите пить крепкий кофе, а при возможности поспите.О том, что курение и алкоголь вредят здоровью — известно даже ребенку. Стройная фигура и естественная красота лица от употребления алкоголя и курения быстро превратятся в излишний вес и мешки под глазами. Чтобы выглядеть молодо и привлекательно — умейте активно отдыхать. Это занятие физическими упражнениями, ежедневные прогулки перед сном, больше времени проводите на природе. Не толпитесь в переполненный автобус, 2-3 остановки лучше пройти пешком и организм скажет Вам за это большое спасибо.Подходим к вопросу дня. Для похудения или сохранения фигуры полезно ли голодание? Внешняя красота человека, как мы уже говорили, напрямую зависит от общего состояния его здоровья. А чтобы быть здоровым, необходимо, чтобы в организм ежедневно поступало нужное количество компонентов, которые обеспечивают жизнедеятельность организма.Это витамины, микро- и макро- элементы, белки с аминокислотами, которые являются строительным материалом для клеток, ферменты, которые принимают участие в пищеварении, жиры и углеводы, которые обеспечивают энергетические потребности организма.Голодание если и приведет к снижению веса, то параллельно оставит негативный отпечаток на нашем лице и других органах и системах. Мы будем искать причины, почему выпадают волосы, откуда берется упадок сил и так далее. Разгрузочная диета, т.е. диета без вреда здоровью — вот, что нам нужно!