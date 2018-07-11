Супы назвали лучшим средством для похудения

Эти блюда вызывают изменения в мозге.Исследование показало огромную пользу супов для здоровья человека. Они изменяют мозг таким образом, что люди начинают стремиться к здоровому питанию.Все мы знаем о том, что для укрепления здоровья необходимо отказаться от продуктов питания, богатых насыщенными жирами вроде сливочного масла, сыра и мяса, но немногие способны на это. Существует словно какой-то замок в мозге, не позволяющий нам пересмотреть собственный рацион.И вот теперь ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center выяснили, каким образом данный замок можно вскрыть. Оказывается для этого необходимо регулярно употреблять супы. Именно эти блюда вызывают изменения в мозге, способствующие формированию привычки к здоровому питанию.Читайте также: Медики назвали главную опасность чая с молокомИсследование показало, что особенно полезно употребление супов для людей, уже страдающих от ожирения. Супы позволяют им формировать пристрастие к вкусу умами - это японское слово, которым выражают специфический привкус, относящийся к 5 основным вкусам: сладкому, солёному, горькому и кислому.Ключевой компонент вкуса умами это глутамат - натурально встречающаяся аминокислота, которую можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пище вроде молочных изделий, рыбы и мяса.Исследование показало огромную пользу супов для здоровья человека. Они изменяют мозг таким образом, что люди начинают стремиться к здоровому питанию.Все мы знаем о том, что для укрепления здоровья необходимо отказаться от продуктов питания, богатых насыщенными жирами вроде сливочного масла, сыра и мяса, но немногие способны на это. Существует словно какой-то замок в мозге, не позволяющий нам пересмотреть собственный рацион.И вот теперь ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center выяснили, каким образом данный замок можно вскрыть. Оказывается для этого необходимо регулярно употреблять супы. Именно эти блюда вызывают изменения в мозге, способствующие формированию привычки к здоровому питанию.Исследование показало, что особенно полезно употребление супов для людей, уже страдающих от ожирения. Супы позволяют им формировать пристрастие к вкусу умами - это японское слово, которым выражают специфический привкус, относящийся к 5 основным вкусам: сладкому, солёному, горькому и кислому.Ключевой компонент вкуса умами это глутамат - натурально встречающаяся аминокислота, которую можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пище вроде молочных изделий, рыбы и мяса.