5 повседневных дел, «убивающих» спину и позвоночник

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Деградация и смещение позвоночных дисков из-за неравномерно распределенной нагрузки, защемление нервных окончаний и боли в спине – все это может возникнуть в результате того, что мы занимаемся обычными рутинными делами.По словам ученых, одним из повседневных занятий, способных нанести серьезный вред позвоночнику, является мытье посуды. У человека, моющего посуду, часто страдают межпозвоночные диски грудного отдела, поскольку тело обычно находится в полусогнутом положении, а руки – напряжены. В результате могут начать мучить боли между лопатками.Как себе помочь: при мытье посуды стоит подставлять под одну ногу, согнутую в колене, стул.Также к проблемам с позвоночником приводит ношение сумок, рюкзаков на одном плече. Врачи рекомендуют носить рюкзак строго на оба плеча, а при ношении дамской сумки – чередовать плечи.Помимо этого терапевты советуют следить за тем, как достается что-то тяжелое с верхних полок. Если в вытянутых кверху руках оказывается тяжелый груз, из-за малейшего движения могут серьезно пострадать позвоночные диски. Всегда в таких случаях вставайте на стул!Поднимать тяжести тоже нужно правильно, - иначе на отдельные секторы позвоночник ляжет сразу преувеличенная нагрузка, и это может вызвать повреждение позвонков, развитие грыжи. Поднимать тяжелые предметы нужно строго на слегка согнутых ногах, а если в обеих руках нужно нести увесистые сумки, то груз в них следует распределить равномерно, дали совет терапевты.