7 серьезных болезней, которые развиваются без ярко выраженных симптомов

Медики назвали 7 опасных заболеваний, которые развиваются практически бессимптомно. Они незаметно уничтожают здоровье человека, поскольку первые выраженные признаки появляются лишь на стадии прогрессирования болезни, снижая шансы на своевременное лечение и полное выздоровление.Выявить эти серьезные заболевания может только регулярное профилактическое обследование!1. Артериальная гипертензияЭто наиболее распространенное хроническое заболевание у взрослых, проявляющееся повышением артериального давления. Его симптомы остаются незамеченными длительное время.2. Сахарный диабетКаждый второй диабетик узнает о своем диагнозе случайно: во время профилактического осмотра или при сдаче обычного анализа крови на сахар.3. Жировой гепатозЧеловек годами может совершенно не подозревать о том, что страдает жировым перерождением печени.4. ГепатитВирус, вызывающий воспалительные заболевания печени, может совершенно незаметно развиваться в организме человека в течение долгих лет, разрушая его изнутри.5. Немеланомный рак кожиЕдинственным симптомом этого вида рака на ранней стадии является красное шелушащееся пятно, которое может появиться на любом участке кожи. Ситуацию усугубляет то, что со временем оно проходит. Следовательно, человек может вообще не обратить на это внимания!6. Рак толстой кишкиЭта серьезнейшая болезнь - в списке лидеров среди онкологических заболеваний. Рак толстой кишки очень опасен именно тем, что на ранней стадии он вообще никак не проявляется.7. Рак шейки маткиК сожалению, выявить это женское онкозаболевание может только гинеколог во время профилактического осмотра.Чтобы сохранить здоровье, медики советуют каждому человеку раз в год проходить полное обследование у специалистов. Если вы заметили у себя какие-либо необычные симптомы - не стоит ждать! Лучше сразу же запишитесь на прием к терапевту.