7 серьезных болезней, которые развиваются без ярко выраженных симптомов
Выявить эти серьезные заболевания может только регулярное профилактическое обследование!
1. Артериальная гипертензия
Это наиболее распространенное хроническое заболевание у взрослых, проявляющееся повышением артериального давления. Его симптомы остаются незамеченными длительное время.
2. Сахарный диабет
Каждый второй диабетик узнает о своем диагнозе случайно: во время профилактического осмотра или при сдаче обычного анализа крови на сахар.
3. Жировой гепатоз
Человек годами может совершенно не подозревать о том, что страдает жировым перерождением печени.
4. Гепатит
Вирус, вызывающий воспалительные заболевания печени, может совершенно незаметно развиваться в организме человека в течение долгих лет, разрушая его изнутри.
5. Немеланомный рак кожи
Единственным симптомом этого вида рака на ранней стадии является красное шелушащееся пятно, которое может появиться на любом участке кожи. Ситуацию усугубляет то, что со временем оно проходит. Следовательно, человек может вообще не обратить на это внимания!
6. Рак толстой кишки
Эта серьезнейшая болезнь - в списке лидеров среди онкологических заболеваний. Рак толстой кишки очень опасен именно тем, что на ранней стадии он вообще никак не проявляется.
7. Рак шейки матки
К сожалению, выявить это женское онкозаболевание может только гинеколог во время профилактического осмотра.
Чтобы сохранить здоровье, медики советуют каждому человеку раз в год проходить полное обследование у специалистов. Если вы заметили у себя какие-либо необычные симптомы - не стоит ждать! Лучше сразу же запишитесь на прием к терапевту.
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